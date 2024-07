Cucurella commenta il fallo di mano: "Se per gli esperti arbitrali non era rigore..."

IL COMMENTO

Il difensore spagnolo: "L'arbitro ha subito detto che non era nulla. E comunque Kroos andava espulso"

© Getty Images Il fallo di mano in area di Marc Cucurella all'inizio tempo del secondo tempo supplementare di Spagna-Germania è l'episodio più contestato - per distacco - di Euro 2024. Se l'arbitro Taylor è stato travolto dalle polemiche tedesche, il gesto del difensore spagnolo è stato valutato in maniera diversa a più latitudini. Se per il nostro Graziano Cesari l'episodio era da considerarsi "rigorissimo" e quindi un grave errore arbitrale, da più parti si è provato a ragionare su presunte linee guida della Uefa nell'interpretazione del tocco di mano.

Vedi anche euro 2024 Mano Cucurella, Cesari condanna Taylor e Var: "Rigore nettissimo. Avrebbero dovuto richiamarlo al monitor"

Il protagonista dell'episodio, Marc Cucurella è tornato a parlare in conferenza stampa non sottraendosi dalla polemica: "Anche noi siamo stanchi di vedere episodi giudicati in maniera diversa con alcuni interventi puniti e altri no - ha commentato -. Il pallone ha colpito la mia mano, ma sono rimasto tranquillo perché l'arbitro subito ha detto che no, non era nulla. Se gli esperti arbitrali dicono che non era mano, ok non era mano".

Il difensore della Spagna e del Chelsea ha poi lanciato una frecciatina: "Non mi lascio travolgere dalla polemica, gli arbitri sono umani e decidono velocemente. Certo alcuni falli di mano sono puniti e altri no, anche noi siamo stanchi, ma se ne parla solo perché la Germania non ha vinto. Anche la Spagna comunque avrebbe da lamentarsi visto che Kroos andava espulso".