Albania, Sylvinho: "Per l'Italia sarà decisiva, per noi no. Può succedere di tutto"

© Getty Images

L'Albania è pronta ad affrontare l'Italia nel match d'esordio di Euro 2024, una partita insidiosa per gli azzurri che affronteranno le Aquile a Dortmund. E Sylvinho, ct della selezione albanese, sa che può mettere i bastoni tra le ruote alla Nazionale di Spalletti: "Per l'Italia sarà una gara decisiva, per noi no. Noi andremo a giocare e provare, riconosciamo la grandezza del torneo e degli avversari, ma per noi non sarà decisiva. Anche Spagna-Croazia sarà importante, per chi vuole andare avanti non c'è tempo. Agli Europei può succedere di tutto e tutte le gare sono importanti".