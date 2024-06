Albania-Italia entra nel vivo: a Dortmund presenti 50mila tifosi albanesi

Cresce l'attesa per la sfida tra Albania e Italia, gara inagurale del girone B di Euro 2024. Secondo quanto riferito da ESPN, domani sera sono attesi circa 50.000 tifosi albanesi al Signal Iduna Park di Dortmund per la gara tra le due nazionali. Numeri veramente da capogiro, che certificano la tifoseria albanese come quella più numerosa a sostegno di una nazionale in questo torneo, dopo ovviamente quella della Germania, paese ospitante. Un Europeo sentito in tutta l'Albania, tant'è che il primo ministro albanese Edi Rama ha sospeso il parlamento nazionale per 10 giorni per consentire a oltre 100 ministri e parlamentari di assistere alle partite del Gruppo B contro Italia, Croazia e Spagna.