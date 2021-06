Olanda, Wijnaldum: "Se a Budapest ci saranno atti razzisti, uscirò dal campo"

PRESA DI POSIZIONE

"Penso che l'Uefa debba proteggerci e, nel caso, intervenire magari fermando la partita"

Dopo i cori razzisti nei confronti di Mbappé e Benzema nel corso di Ungheria-Francia, l'olandese Georgino Wijnaldum prende posizione sulla questione e non esclude gesti forti in vista degli ottavi di finale di Euro 2020 in programma domenica a Budapest contro la Repubblica ceca. "Penso che l'Uefa debba proteggerci e, nel caso, intervenire magari fermando la partita - ha dichiarato -. Questa responsabilità non deve competere ai giocatori. Comunque non scarto la possibilità di andarmene dal campo se domenica succederà qualcosa". Getty Images

"Comunque spero che questo mio gesto non sia necessario", ha aggiunto il capitano dell'Olanda. "Non ho mai ricevuto insulti razzisti dal pubblico in campo, ma mi sono chiesto cosa faro' se dovesse succedermi a Budapest", ha proseguito. "Non ho mai provato quella sensazione e spero di non provarla mai - ha spiegato Wijnaldum che come il tedesco Neuer indosserà una fascia da capitano pro LGBT nella prossima partita -. In quei momenti devi avvicinarti all'arbitro con i tuoi compagni e prendere una decisione". "All'inizio pensavo di non uscire dal campo, ma ora la penso diversamente", ha concluso.