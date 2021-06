Università, libri e lingue: non solo calcio nella vita degli Azzurri

Campioni sul campo ma con altre passioni. Gli azzurri della Nazionale di Mancini sono anche studiosi: hanno una laurea, frequentano l'Università e in alcuni casi parlano diverse lingue. Non solo capitan Giorgio Chiellini che ha una laurea specialistica in Business Administration con lode dopo quella in Economia. Come riporta il 'Corriere della Sera' in un articolo, Federico Chiesa si è diplomato alla scuola americana di Firenze, parla un inglese perfetto, sfoderato nel dopo partita contro il Galles, ed è appassionato di Fisica.