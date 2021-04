Times: Euro 2020, via libera della Uefa a una rosa di 26 giocatori

La Uefa ha dato il via libera per l'allargamento delle rose in vista degli Europei 2020. Lo dà per sicuro il quotidiano inglese 'The Times', secondo cui i selezionatori delle Nazionali potranno convocare 26 giocatori e quindi tre in più dei 23 attuali, in vista della rassegna continentale che scatterà l'11 giugno con la gara d'esordio dell'Olimpico tra Italia e Turchia. Una buona notizia anche per il ct azzurro Roberto Mancini, che si era detto favorevole a un allargamento della rosa per poter far fronte a eventuali forfait legati al Covid-19.