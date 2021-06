Sterling, gol con la 10 dell'Inghilterra a Wembley: il tatuaggio diventa realtà

INGHILTERRA

L'attaccante del Manchester City, nominato in settimana Member of British Empire dalla Regina Elisabetta II, contro la Croazia ha realizzato il suo sogno

I sogni a volte si avverano, dimostra Raheem Sterling. Con il gol che ha deciso il match contro la Croazia a Wembley, l’attaccante inglese del Manchester City ha infatti coronato il sogno di un bambino cresciuto all'ombra di quel maestoso stadio. Nato in Giamaica, Sterling si è trasferito in Inghilterra a cinque anni e ha trascorso la sua infanzia a Neeld Crescent, un sobborgo a pochi minuti da quello stadio londinese di cui un giorno desiderava diventare il re. Un desiderio talmente forte da tatuarselo sulla pelle: sull'avambraccio c’è infatti la sua immagine da bambino, con la maglia numero 10 dell'Inghilterra sulle spalle, intento ad ammirare la maestosità di Wembley. Oggi, a quasi 27 anni, Sterling ha realizzato il suo sogno.

Un gol, il primo per l’attaccante nella fase finale di una competizione internazionale, che ha permesso all'Inghilterra di vincere per la prima volta all'esordio agli Europei: "È una bella sensazione - ha spiegato Sterling - Ho sempre detto che un giorno avrei giocato a Wembley e segnato in un importante torneo. Sono cresciuto a due minuti di strada da questo stadio, sapevo di dover segnare. Riuscirci è stata una bella sensazione. Non vedevo l'ora di arrivare qui per giocare, era la prima partita e avevamo bisogno della vittoria. Dobbiamo continuare a vincere e avere questa mentalità vincente per andare avanti". La finale dell’11 luglio si gioca proprio a Wembley…

LA SETTIMANA PERFETTA

Che settimana per Sterling! Domenica il gol da sogno a Wembley e venerdì la Regina Elisabetta II lo ha nominato Member of British Empire, una tra le onorificenze più importanti del Regno Unito, per la sua campagna contro la discriminazione razziale che porta avanti dal 2017.

