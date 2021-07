Spagna, Piqué rosica sui social: “Non è giusto che l’Italia abbia tirato il primo rigore”

SPAGNA

Il difensore del Barcellona su Twitter: “Si sa che chi tira per primo è avvantaggiato”

Una rosicata in piena regola quella del difensore del Barcellona, che si basa su quanto hanno messo in luce due economisti sperimentali spagnoli, Jose Apesteguia e Ignacio Palacios-Huerta, studiando su basi statistiche la lotteria dei calci di rigore. Secondo questo studio, il sorteggio è importante perché chi vince il lancio della monetina vince anche la partita ben sessanta volte su cento.

“Non è un caso che le quattro sfide terminate ai rigori a Euro 2020 e in Copa America siano state vinte da chi ha iniziato a calciare – ha scritto Piqué nel suo post - non mi sembra giusto che una monetina ti faccia iniziare in svantaggio”.