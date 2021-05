Spagna, Luis Enrique esclude Sergio Ramos dai convocati per Euro 2020

EURO 2020

Il ct ha diramato la lista dei 24 e quella del capitano Blancos è l’assenza più rumorosa, per la prima volta la Spagna non avrà neanche un giocatore del Real

Dentro Morata e Fabian Ruiz, ovvero un ex giocatore del Real Madrid e uno che alle merengues piace moltissimo, ma fuori tutti i giocatori dei Blancos. Il ct Luis Enrique ha diramato la lista dei 24 convocati per Euro 2020 e per la prima volta nella storia la Spagna giocherà un Europeo senza alcun giocatore del Real Madrid in rosa: assente anche il capitano Sergio Ramos, che vanta 180 presenze in Nazionale ma guarderà la Roja dal divano. Prima convocazione con la Spagna invece per Aymeric Laporte, che dopo una manciata di convocazioni con la Francia (senza mai scendere in campo) pochi giorni fa ha ottenuto la doppia nazionalità.

Durante la presentazione dei convocati, Luis Enrique ha spiegato: "Ieri l'ho detto a Sergio Ramos per telefono. Non gioca con noi né si allena con il gruppo praticamente da gennaio. Cerco il beneficio del gruppo e gli ho detto che sarebbe stato egoista convocarlo, gli ho detto di tornare al suo livello in modo da continuare a giocare nel suo club e in Nazionale. Devo pensare al meglio per la Spagna, lui non ha potuto allenarsi o giocare. È stata dura". In realtà a fine marzo Sergio Ramos ha giocato con la Nazionale spagnola contro il Kosovo, dopo che qualche giorno prima era sceso in campo anche contro la Grecia, ma ormai da tempo il capitano del Real si sta trascinando un infortunio che lo ha costretto a sole 21 presenze stagionali.

I CONVOCATI

Portieri: Unai Simón, David de Gea, Robert Sáchez

Difensori: José Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta, Marcos Llorente

Centrocampisti: Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabián

Attaccanti: Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré, Sarabia

Vedi anche Euro 2020 Nazionale: al via l'operazione Euro 2020, richiamo vaccinale, poi in Sardegna