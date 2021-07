Spagna, contrattura all'adduttore per Sarabia: a forte rischio per l'Italia

SPAGNA

L'attaccante del PSG si era fatto male contro la Svizzera, i media spagnoli pessimisti

Mancano ancora tre giorni a Italia-Spagna ma a tenere banco sono già gli infortuni delle due squadre: se per gli azzurri l'assenza di Spinazzola è purtroppo certa, le Furie Rosse sono in ansia per la situazione di Pablo Sarabia. L'attaccante del PSG si era infortunato nel match contro la Svizzera e oggi si è sottoposto ad esami strumentali che, secondo i media spagnoli, hanno rilevato una contrattura all'adduttore destro che lo escluderà dalla semifinale di martedì sera. Getty Images

Nessuna conferma ufficiale dal ritiro spagnolo ma in Spagna già si pensa all'assenza di Sarabia per quanto, come visto per il Belgio e la situazione di De Bruyne, potrebbe anche trattarsi di pretattica. In attesa di ulteriori aggiornamenti, Luis Enrique incrocia le dita.