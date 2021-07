Italia, oggi il responso per Spinazzola dopo la lesione al tendine d'Achille: "Tornerò presto"

L'INFORTUNIO

Per l'esterno azzurro si teme uno stop di almeno sei mesi: "Ma il nostro sogno azzurro continua"

Gli esami medici previsti nel pomeriggio a Roma chiariranno la gravità dell'infortunio patito da Leonardo Spinazzola nel finale di partita contro il Belgio. Poche speranze, praticamente nulle, che il primo responso arrivato direttamente da Monaco di Baviera possa essere smentito. Il laterale dell'Italia e della Roma ha riportato una lesione del tendine d'Achille sinistro, infortunio decisamente grave che potrebbe costringerlo a una assenza forzata di almeno sei mesi: "Purtroppo sappiamo tutti come è andata - ha scritto oggi lo stesso Spinazzola sul suo profilo instagram - ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro!"

Spinazzola, uscito in lacrime e in barella, è tornato in Italia nella notte assieme ai compagni che lo hanno omaggiato con un caloroso coro di incoraggiamento sull'aereo diretto a Firenze, testimonianza di affetto e vicinanza in un momento decisamente difficile. Tra i migliori (o forse addirittura il migliore) del gruppo azzurro in questo Europeo, anche ieri sera contro il Belgio l'esterno giallorosso ha disputato una partita sontuosa e non sarà certo semplice far fronte alla sua assenza. Ma in questo momento il pensiero, oltre che al professionista, va all'uomo costretto ad affrontare un nuovo stop, probabilmente il più doloroso e complicato. Oggi ne sapremo di più e la speranza per quanto flebile è che il responso dei test clinici possa essere meno drammatico di quello arrivato a caldo nel cuore dell'Allianz Arena.