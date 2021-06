Sarà l'Europeo più ricco di sempre: 30 mln a chi vince, fatturato da 2 mld

Con Italia-Turchia prende il via l'Europeo più ricco della storia. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, in questa edizione le nazionali partecipanti si spartiranno la bellezza di 331 milioni di euro (30 mln in più rispetto a Francia 2016). Inizialmente avrebbero dovuto essere 371 milioni, ma poi la pandemia ha costretto gli organizzatori a fare qualche taglio e a rivedere il budget al ribasso.

Getty Images