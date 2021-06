Ronaldo aggancia Ali Daei: "I campioni restano tali per sempre"

LE PAROLE

Per il portoghese arrivano anche i complimenti di Pelè

Altra partita e altro record per Cristiano Ronaldo, ormai un'abitudine per il portoghese. Con la doppietta di ieri l'asso portoghese è diventato il miglior marcatore nella storia delle nazionali a quota 109 gol insieme ad Ali Daei. L'attaccante della Juve sui social ha ringraziato l'iraniano per i complimenti: "I veri campioni restano tali per sempre: sono orgoglioso di aver letto queste parole da un idolo come te, grazie Ali Daei". "Congratulazioni Cristiano, sono onorato che questo traguardo sia stato raggiunto da un grande campione dentro e fuori dal campo", aveva scritto il bomber dell'Iran.

Cristiano Ronaldo ha anche applaudito la squadra: " Grazie a tutti per il vostro supporto incondizionato! Continuare a crederci come noi".

"Andiamo! Congratulazioni per aver stabilito un altro record. Sto facendo il tifo per te". Cosi' il grande Pele' si congratula via social con Cristiano Ronaldo per il suo record di gol con la maglia della nazionale del Portogallo.