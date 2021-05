Nazionale, primo allenamento degli Azzurri: in gruppo anche Ferrari

NAZIONALE

A parte Pellegrini, Raspadori, Sensi, Spinazzola e Verratti

Prosegue al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula la prima fase del raduno della Nazionale in preparazione al Campionato Europeo e in vista dell'amichevole con San Marino in programma venerdì alla Sardegna Arena di Cagliari. In mattinata gli Azzurri hanno svolto il primo allenamento di gruppo ed è sceso in campo anche il difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari, convocato ieri da Mancini dopo il ko di Manuel Lazzari. Getty Images

Hanno lavorato a parte Pellegrini, Raspadori, Sensi, Spinazzola e Verratti. "Ho ritrovato i ragazzi bene - ha dichiarato il preparatore atletico della Nazionale Andrea Scanavino - felici di essere qui con le famiglie. Questo pre-ritiro serve per staccare un po' la spina dopo le pressioni di un campionato che e' stato intenso fino all'ultima giornata". "Stiamo valutando le condizioni dei giocatori e cerchiamo di metterli nelle condizioni migliori per sentirsi bene ed essere cosi' in grado di svolgere sul campo quanto richiesto dall'allenatore", ha aggiunto.