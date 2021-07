Nazionale, oggi defaticante e stasera grigliata davanti alla tv

IL GIORNO DOPO

Gli azzurri, tornati all'alba a Coverciano, si prendono un giorno di relax. Domani allenamento e conferenza stampa alle 14

Il c.t. Mancini ha deciso che oggi alle 18.30 ci sarà un allenamento (a porte chiuse) per chi non ha giocato contro la Spagna. Stasera, come ormai abitudine consolidata, gli azzurri si ritroveranno a tavola per una grigliata con tv accesa sull'altra semifinale, quella che decreterà la sfidante di domenica tra Inghilterra e Danimarca.

