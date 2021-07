Mancini festeggia cantando la Carrà: "Ma che musica maestro"

Roberto Mancini canta "Ma che musica maestro". Sui social il ct dell'Italia ha voluto dedicare la vittoria a Raffaella Carrà, il famosissimo volto della tv italiana scomparsa lunedì, citando una sua celebre canzone. Un brano perfetto per il momento degli Azzurri e non resta che cantare "che bella festa, che splendida festa". E per domenica finire "Viva le feste se in un anno son mille in più. Dai, dai, dai, dai!". Mancini e tutta la Nazione spera di cantare anche domenica sera.