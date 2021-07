Mancini carica l'Italia: "Insieme, ancora una volta. Forza Azzurri!"

In casa Italia è iniziato il countdown per la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna. Gli azzurri hanno effettuato un allenamento di rifinitura al The Hive Stadium e Roberto Mancini ha tenuto a rapporto la squadra in mezzo al campo per un breve discorso. Poi il ct azzurro ha caricato l'ambiente su Instagram con un messaggio in vista della sfida di Wembley: "Insieme, ancora una volta. Forza Azzurri!".

Getty Images