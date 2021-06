La Nazionale fa sognare. Che coppia Immobile e Insigne

VERSO EURO 2020

Ottime indicazioni per Mancini che ha una difesa di ferro: 8 partite di fila senza incassare gol

Il gioco c'è, i risultati pure e le speranze, diciamo così, volano. Gli azzurri, che stendono 4-0 la Repubblica Ceca, fanno sognare col loro gioco, con una difesa di ferro, con solisti che fanno egregiamente la loro parte e con debuttanti che possono dare il loro fresco contributo. Ecco il mix giusto verso Euro 2020 che sta per aprire i battenti. Mancini fa il maestro e insegna ai suoi come mettere la marcia giusta. Italia, prove generali di Europeo contro la Repubblica Ceca Getty Images

I numeri sono dalla parte dei ragazzi di Mancio che per la prima volta nella sua storia hanno vinto otto partite di fila senza incassare gol. Inoltre, l'Italia non ha subito gol per cinque gare amichevoli consecutive per la prima volta da giugno 1991 (otto in quel caso).

Una lunga striscia positiva con 23 le vittorie: agganciato Cesare Prandelli per numero di successi, ma con 23 partite in meno (56 contro 33).

Si diceva sei singoli, quelli che possono fare davvero la differenza e portare il gruppo a un livello alto, altissimo di competitività.

Uno è Ciro Immobile col suo gol numero 13 in azzurro, il sesto sotto la gestione di Roberto Mancini. Con l'attuale tecnico degli Azzurri, soltanto Andrea Belotti ha messo a segno più marcature (8). E sempre parlando del bomber campano con 12 reti all'attivo, Ciro è diventato il secondo miglior marcatore della Lazio con la maglia dell'Italia, dopo Silvio Piola (28).

Con i suoi gol Immobile ha agganciato a quota 13 Pierluigi Casiraghi, Mario Magnozzi, Raimundo Orsi e Andrea Pirlo.

Oltre al laziale c'è anche Lorenzo Insigne che dalla cura Mancini ha tratto il meglio. Ottavo gol per Lorenzo con la maglia della Nazionale; l'attaccante del Napoli non segnava in Azzurro dal novembre 2019, contro la Bosnia-Herzegovina. In più il talento partenopeo ha fornito un assist in ciascuna delle ultime cinque partite giocate con l’Italia: ne aveva dispensati quattro nelle 36 precedenti.