La designazione Uefa: sarà il tedesco Brych l'arbitro di Italia-Spagna 

A WEMBLEY

E' stato il direttore di gara della finale tra Juve e Real a Cardiff e ha un precedente in una sfida tra gli azzurri e la roja nelle qualificazioni al mondiale 2018

La Uefa ha scelto il tedesco Felix Brych come direttore di gara della semifinale tra Italia e Spagna in programma martedì 6 luglio a Wembley. Nato a Monaco di Baviera nel 1975, ha debuttato come arbitro in Bundesliga nel 2004. Ha precedenti importanti nelle sfide tra squadre italiane e spagnole. Ha diretto la finale di Champions League del 2017 tra Juventus e Real Madrid, finita con il trionfo dei blancos, e ha arbitrato anche una partita tra le due nazionali nell'ottobre del 2016, quando a Torino Italia e Spagna hanno pareggiato 1-1 nelle sfortunate, per gli azzurri, qualificazioni ai mondiali del 2018.

In totale l'arbitro tedesco ha diretto gli azzurri in cinque occasioni. La prima nel 2011 (Slovenia-Italia 0-1), poi due volte nel 2015 (2-1 alla Norvegia e 1-1 con l'Inghilterra), il già ricordato pari con la Spagna nel 2016 e la vittoria in Nations League (1-0) contro l’Olanda nel settembre 2020. Ventidue i precedenti con le squadre di club tra Juventus, Milan, Napoli, Roma, Fiorentina e Udinese. Nel 2018 ha espulso Cristiano Ronaldo in un Valencia-Juventus: il primo cartellino rosso nella storia in Champions del fuoriclasse portoghese.