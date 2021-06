L'Italia prima vola a Wembley: Ucraina o Austria l'avversario negli ottavi

Con la vittoria per 1-0 sul Galles firmata Pessina, l'Italia, che aveva già conquistato il pass per gli ottavi, chiude al primo posto a punteggio pieno a quota 9 il Gruppo A di Euro 2020. Un successo che fa volare gli azzurri a Londra allo stadio di Wembley, dove scenderanno in campo sabato 26 alle ore 21 contro la seconda classificata del gruppo C (vinto dall'Olanda). L'avversario dell'Italia negli ottavi uscirà dalla sfida tra Ucraina e Austria, in programma lunedì alle 18 a Bucarest. La Nazionale del ct Shevchenko e quella del ct Foda sono appaiate a quota 3 e in parità anche per la differenza reti (rispettivamente 4-4 e 3-3). In caso di pareggio domani, seconda sarebbe l'Ucraina per il maggior numero di gol segnati.