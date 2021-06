Italia-Repubblica Ceca 4-0: gli azzurri entusiasmano a una settimana da Euro 2020

ITALIA-REPUBBLICA CECA 4-0

Solo conferme per Mancini nell'ultimo test prima degli Europei: gol e spettacolo con Immobile, Barella, Insigne e Berardi

Nell’ultimo test match prima dell’esordio contro la Turchia agli Europei (tra sette giorni), l’Italia di Mancini vince 4-0 contro la Repubblica Ceca. Dopo la goleada contro San Marino, a Bologna gli azzurri stendono la nazionale allenata da Silhavy. Immobile sblocca il risultato al 23’ con un destro sul primo palo, deviato; un’altra deviazione avversaria vale il 2-0 di Barella al 42’. Insigne (66’) e Berardi (73’) completano poi il poker. Italia, prove generali di Europeo contro la Repubblica Ceca Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Altra prestazione brillante dell’Italia, che ora avrà sette giorni di tempo per prepararsi al meglio per il suo primo impegno ufficiale di questa tarda primavera: il debutto degli Europei contro la Turchia all’Olimpico di Roma. La seconda (e ultima) amichevole pre Euro 2020 vede un altro netto successo degli azzurri contro la Repubblica Ceca, dopo la goleada della scorsa settimana contro San Marino. Si tratta dell’ottava vittoria consecutiva per la Nazionale di Mancini (27 risultati utili di fila) e senza mai subire gol: non era mai capitato nella lunga storia azzurra.

Un rimpallo impedisce a Insigne di provare a concludere a rete dopo essere stato servito da un bell’esterno destro di Barella: Brabec salva la situazione. Poco dopo Immobile non trova la porta col sinistro, anche se era abbastanza sbilanciato col corpo. Al 18’, brevi istanti di paura per la panchina azzurra: Bonucci resta dolorante a un ginocchio dopo un corpo a corpo con Krmencik. Interviene in campo lo staff medico dell’Italia. Il difensore della Juventus esce zoppicante e sembrerebbe non farcela a proseguire. E invece stringe i denti: sembrerebbe quindi essersi ripreso bene. Anche perché nel finale del match anticiperà addirittura con un sombrero Soucek.

Azzurri in vantaggio al 23’: Insigne cerca Barella in area, la difesa ceca non libera adeguatamente e così il pallone arriva a Immobile, che stoppa il pallone, se lo porta sul destro e, anche grazie una deviazione di Celustka, conclude in maniera vincente sul primo palo. L’Italia si conferma padrona del campo sul finire del primo tempo. Dopo le occasioni mancate da Immobile e Insigne, Barella firma il raddoppio al 42’, quando calcia in porta nonostante si fosse allungato la sfera al limite; Boril devia e il campanile che si alza beffa Pavlenka per il 2-0.

Il portiere ceco respinge in angolo una punizione insidiosa di Berardi. Insigne e Chiellini sfiorano anche loro il tris a inizio ripresa, ma il napoletano lo pesca al 66’: la sintonia con Immobile è perfetta, perché l’attaccante della Lazio suggerisce con un no look e il numero 10 apre l’interno destro nel giorno del suo 30esimo compleanno. Quasi appena il tempo di rifiatare e gli uomini di Mancini siglano il poker: Cristante lancia in campo aperto Insigne, che a sua volta trova un gran filtrante per il tocco sotto freddissimo da parte di Berardi al 73’. Calhanoglu e compagni, per quanto riguarda venerdì prossimo, sono avvisati.

IL TABELLINO

ITALIA-REPUBBLICA CECA 4-0

Italia (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 6,5 (42’ st Toloi sv), Bonucci 6,5, Chiellini 6,5 (19’ st Acerbi 6), Spinazzola 6 (19’ st Emerson Palmieri 6); Barella 7, Jorginho 6,5 (18’ st Cristante 6), Locatelli 6; Berardi 6,5 (33’ st Chiesa sv), Immobile 7 (33’ st Raspadori sv), Insigne 7,5. A disp.: Sirigu, Meret, Di Lorenzo, Belotti, Pessina, Bernardeschi. All.: Mancini 6.5

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Pavlenka 5,5; Coufal 5, Brabec 6, Celustka 5 (1’st Zima 5), Boril 5,5; Kral 6, Darida 5 (36’ st Sadilek sv); Masopust 6 (16’ st Sevcik 5,5), Barak 6 (1’ st Soucek 6), Jankto 5 (16’ st Vydra 5,5); Krmencik 5 (1’ st Schick 5). A disp.: Vaclik, Mandous, Mateju, Kaderabek, Pesek, Pekhart. All: Silhavy 5

Arbitro: Tschudi (Svizzera)

Marcatori: 23’ Immobile (I), 42’ Barella (I), 21’ st Insigne (I), 28’ st Berardi (I)

LE STATISTICHE

Per la prima volta nella sua storia, la Nazionale italiana ha vinto otto partite di fila senza incassare gol.

L’Italia non ha subito gol per cinque gare amichevoli consecutive per la prima volta da giugno 1991 (otto in quel caso).

23 le vittorie di Roberto Mancini al timone della Nazionale: agganciato Cesare Prandelli per numero di successi, ma con 23 partite in meno (56 vs 33).

Gol numero 13 di Ciro Immobile con la maglia della Nazionale italiana, il sesto sotto la gestione di Roberto Mancini. Con l'attuale tecnico degli Azzurri, soltanto Andrea Belotti conta più marcature (otto).

Con 12 reti all'attivo, Ciro Immobile è diventato il secondo miglior marcatore della Lazio con la maglia dell'Italia, dopo Silvio Piola (28).

Ciro Immobile ha agganciato a quota 13 gol con la Nazionale italiana Pierluigi Casiraghi, Mario Magnozzi, Raimundo Orsi e Andrea Pirlo.

Prima dell’amichevole contro la Repubblica ceca soltanto una volta Ciro Immobile aveva sia segnato che fornito un assist nello stesso match con l'Italia: nel novembre 2019 (vs Armenia).

Ottavo gol per Lorenzo Insigne con la maglia della Nazionale; l'attaccante del Napoli non segnava in Azzurro dal novembre 2019, contro la Bosnia-Herzegovina.

Lorenzo Insigne ha fornito un assist in ciascuna delle ultime cinque partite giocate con l’Italia: ne aveva dispensati quattro nelle 36 precedenti.

Tutti i tre gol segnati da Nicolò Barella in Azzurro, sui cinque totali, sono arrivati da fuori area.

Tutte le cinque marcature di Nicolò Barella con la Nazionale italiana sono state realizzate nel corso dei primi tempi di gioco.

Jorginho ha preso parte ad almeno un gol in entrambe le partite giocate con l'Italia a Bologna: rete nel 2018, contro la Polonia (Nations League) e assist per Barella nella sfida contro la Repubblica Ceca.

Domenico Berardi ha segnato cinque gol nelle ultime sei partite con la maglia della Nazionale italiana.

Giacomo Raspadori è il giocatore numero 67 schierato da Roberto Mancini da quando è alla guida degli Azzurri.