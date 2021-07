Italia, Mancini detta la formazione prima della finale: "Sapete cosa dovete fare"

ITALIA

Nel video trapelato si vede il ct dire alla squadra: "Non siamo qui per caso, siamo padroni del nostro destino"

Roberto Mancini, l'intero gruppo azzurro riunito e la lavagna tattica. "Gigio, Dilo, Leo, Giorgio, Spina… (Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola ndr)": parte così, con il ct che prova a strappare un sorriso ai suoi ragazzi, l'ultima riunione tecnica che precede Italia-Inghilterra. Poi Mancini corregge Spinazzola, infortunato, con Emerson Palmieri e conclude la formazione arrivando ad Immobile, prima di iniziare il discorso per motivare la Nazionale che di lì a poco dovrà affrontare il ruggito di Wembley. video

Nel video trapelato, si sente il ct pronunciare queste parole, semplici ma di effetto: "Non ho niente da dirvi in più. Voi sapete quello che siete, non siamo qua per caso. Siamo noi padroni del nostro destino, non l'arbitro, non gli avversari, nessuno. Sapete cosa dovete fare". Parole che l'Italia ha saputo mettere in pratica sul campo.