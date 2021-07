Italia-Inghilterra, arbitra Kuipers: che polemiche con Verratti in Champions League

L'ARBITRO DELLA FINALE

Con l'arbitro olandese quattro precedenti, uno solo sorride agli azzurri ed è proprio contro gli inglesi, ai Mondiali 2014

Italia-Inghilterra di domenica sera sarà arbitrata da Björn Kuipers: una certezza per l'Uefa, il fischietto olandese ha l'esperienza giusta per dirigere la finale di Euro 2020. Chissà se a Marco Verratti saranno fischiate le orecchie: nell'ultima Champions League, semifinale contro il Manchester City, il centrocampista del PSG aveva accusato Kuipers di avergli urlato 'fuck you'. L'Uefa non aveva aperto procedimenti disciplinari.

Anche i compagni di club Paredes ed Herrera avevano confermato le parole di Verratti nel dopo-partita: "A un certo punto gli ha detto 'Vaff.....', non possiamo accettarlo". D'altronde Kuipers è arbitro di polso, nel corso degli anni è finito sotto i riflettori per qualche parola di troppo riferita ai calciatori, si ricordano per esempio una ramanzina a Cristiano Ronaldo, “Porta rispetto”, e una tirata d’orecchie a Messi, “Fai sempre così”.

Ad ogni modo, l'Italia si può appigliare ad uno dei quattro precedenti con l'arbitro olandese: oltre a un pareggio e due sconfitte, una sola volta gli Azzurri hanno vinto una partita diretta da Kuipers, ed era proprio un confronto contro l'Inghilterra. Mondiali 2014, 2-1 italiano con le reti di Marchisio e Balotelli che resero inutile il pareggio di Sturridge. Sperando che porti bene...