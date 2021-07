Italia, Gravina: "Ora può succedere di tutto. Spinazzola? Negli spogliatoi silenzio tombale"

PARLA GRAVINA

Il numero uno della Figc: "Bisogna continuare su questa strada con questo entusiasmo"

"Dissi che il sogno era arrivare a Wembley, mi sembra che l'obiettivo è stato centrato. Ora può succedere di tutto. Bisogna continuare su questa strada con questo entusiasmo. Questo concetto di bellezza che stiamo diffondendo a tutto il Paese deve continuare a vivere, un concetto non solo legato alla qualità del gioco ma alla bellezza del gruppo". Il presidente della Figc Gabriele Gravina celebra così successo degli azzurri sul Belgio a Euro 2020.

"È stato emotivamente coinvolgente per me rientrare nello spogliatoio dopo la partita come quella di ieri e assistere a un clima come se avessimo perso la partita solo perché un compagno ha subito un infortunio. Per me è uno dei momenti piu' belli che ricorderò nella mia carriera di sportivo - ha proseguito Gravina facendo riferimento allo sfortunato Spinazzola - Avvicinandomi nello spogliatoio e sentire un silenzio tombale è stato raccapricciante a differenza di altri momenti di gioia. Questi ragazzi hanno condiviso anche il dispiacere l'amarezza e il dolore anche fisico di un loro compagno. Anche questo è un segno di bellezza, è ciò che vogliamo trasferire a tutti gli italiani".

