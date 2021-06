Italia, Gravina: "Andiamo a Wembley per giocarci dalle semifinali in avanti"

NAZIONALE

Il presidente Figc a margine dell'inaugurazione di Casa Azzurri. "Quanto entusiasmo"

"Prendere un aereo e andare a Wembley non per fare il quarto di finale ma di fermarci il più tempo possibile lì e quindi giocarci dalle semifinali in avanti". È l'auspicio del presidente della Figc Gabriele Gravina a margine del consiglio federale svolto a Casa Azzurri prima dell'inaugurazione ufficiale e a due giorni dall'apertura di Euro 2020 con la sfida tra Italia e Turchia allo Stadio Olimpico. "Il risultato finale è difficilissimo, ma noi difficoltà le sappiamo affrontare", ha aggiunto.



"L'entusiasmo a me piace da morire, io sono più entusiasta di voi - ha proseguito Gravina - ma dobbiamo restare con i piedi per terra, di scontato non c'è nulla. Il messaggio che oggi emerge è che c'è tanto amore per il calcio, la Nazionale ha tanto appeal, attira tutto il nostro entusiasmo. Mi auguro che possa contaminare anche altre realtà del calcio".

