Italia, Bonucci ringrazia Mancini: "Hai messo d'accordo 60 milioni di allenatori"

Il difensore su Instagram: "La vera vittoria non è stata la coppa"

All'indomani delle celebrazioni e dei festeggiamenti, Leonardo Bonucci ringrazia pubblicamente il commissario tecnico Roberto Mancini con un post su Instagram. "Grazie Mister. Per Tutto - ha scritto il difensore della Juventus - La vera vittoria però non è stata la coppa, ma il fatto che tu sia riuscito a mettere d’accordo più di 60 milioni di allenatori!!!!".

MANCINI, APERITIVO A JESI

Aperitivo nel centro storico di Jesi per Roberto Mancini. Per il ct della Nazionale applausi, autografi e tanti selfie. Circondato dall'affetto dei suoi concittadini, il tecnico campione d'Europa, maglietta azzurra e bermuda, si e' concesso con la "solita disponibilita'", dice la gente di questa cittadina della provincia di Ancona, abituata a vedere il "Mancio" nei locali del centro. Assieme ad alcuni amici di sempre il commissario tecnico si e' seduto in uno dei tavoli all'aperto di un bar di corso Matteotti. Presto riconosciuto, in tanti gli hanno chiesto una foto ricordo. Ha lasciato il centro di Jesi intorno alle 19.40.

