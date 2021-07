Inghilterra, campagna social della Royal Mail: il pallone incartato torna a casa

Un po' di scaramanzia, un po' di creatività: le poste inglesi caricano l'Inghilterra verso la finale di Euro 2020 contro l'Italia con una simpatica campagna social. Nell'immagine pubblicata su Facebook, la Royal Mail ha incartato un pallone (con tanto di doppio francobollo) accompagnato dalla scritta "home" riprendendo il tormentone caro ai tifosi britannici, "football is coming home". Nel post però non manca l'emoticon delle dita incrociate, la scaramanzia non è mai troppa...