Gli occhiali speciali che migliorano i riflessi: così Sommer ha fermato Mbappé

Un paio di occhiali da sole speciali per allenare i riflessi. Un segreto custodito da Yann Sommer, il portiere della Svizzera che grazie alla parata decisiva sul rigore di Mbappé ha portato la sua Nazionale ai quarti di finale di Euro 2020. L'azienda giapponese che li produce sottolinea che bastano 15 minuti al giorno, a giorni alterni, per due mesi, per garantire una migliore reattività a chi li indossa.

Getty Images