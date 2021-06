Foda: "L'Italia perderà prima o poi. Sarebbe folle giocare a Londra senza tifosi"

IL CT DELL'AUSTRIA

Il commissario tecnico degli avversari degli azzurri ha parlato della sfida di sabato prossimo

Il ct dell'Austria ha ribadito al giornale Kleine Zeitung quanto espresso nelle ore successive allo storico passaggio agli ottavi: “Sulla carta sembra una sfida impossibile per noi perché l'Italia non perde da un’eternità. Prima o poi però perderà anche la squadra di Mancini, siamo comunque entusiasti di poter vivere questo momento”. L'approdo alla fase a eliminazione diretta è già un'impresa per gli austriaci che nemmeno nell'edizione organizzata in casa erano riusciti a superare la fase a gironi.

Foda ha poi affrontato il tema caldo relativo alla scelta di proseguire l'europeo in Inghilterra: "La salute è una priorità ma viste le regole di ingresso, dovute alla variante del virus in Gran Bretagna, sarebbe folle se i nostri tifosi non potessero esserci. Spero che l'Uefa cambi qualcosa, sarebbe bellissimo se i tifosi potessero venire dall’Austria e vivere con noi questo momento così particolare” ha aggiunto il ct austriaco.