Europei, nessuno come CR7: a Euro 2020 per un posto nella storia

L’attaccante della Juve diventerà il primo calciatore ad aver partecipato a cinque EURO e mette nel mirino il titolo di miglior marcatore

Mancano ormai pochi giorni all’inizio di Euro 2020 (11 giugno) e la febbre dei tifosi sale sempre più. Questo sarà il primo Europeo itinerante della storia, ma le curiosità non finiscono certo qui: la Spagna e la Germania (tre successi a testa) puntano al poker, Zlatan Ibrahimovic non potrà diventare il marcatore più anziano e Cristiano Ronaldo insegue un posto nella storia. L’attaccante del Portogallo diventerà infatti il primo calciatore ad aver partecipato a cinque Europei e potrebbe diventare il miglior marcatore di sempre. Chi è al momento il miglior marcatore? Chi sono il più anziano e il più giovane partecipante? Qual è stata la partita con più gol? Scopriamo tutti i numeri e i record della competizione. Euro 2020, gli stadi dello show "itinerante" Getty Images

GIOCATORI

Più presenze: 21 Cristiano Ronaldo (Portogallo), 18 Bastian Schweinsteiger (Germania), 17 Gianluigi Buffon (Italia)

Più presenze (comprese qualificazioni): 58 Gianluigi Buffon (Italia), 54 Cristiano Ronaldo (Portogallo), 51 Mario Frick (Liechtenstein)

Più gol: 9 Michel Platini (Francia), 9 Cristiano Ronaldo (Portogallo), 7 Alan Shearer (Inghilterra)

Più gol (comprese qualificazioni): 36 Cristiano Ronaldo (Portogallo), 25 Zlatan Ibrahimović (Svezia), 23 Robbie Keane (Repubblica d’Irlanda)

Più gol in una fase finale: 9: Michel Platini (Francia, 1984)

Gol più veloce: 1 min 7 sec, Dmitri Kirichenko (Russia 2-1 Grecia, 20/06/04)

Tripletta più veloce: 18 min, Michel Platini (Francia 3-2 Jugoslavia, 19/06/84)

Calciatore più giovane: 18 anni 71 giorni, Jetro Willems (Olanda 0-1 Danimarca, 09/06/12)

Marcatore più giovane: 18 anni 141 giorni, Johan Vonlanthen (Svizzera 1-3 Francia, 21/06/04)

Calciatore più anziano: 40 anni 86 giorni, Gábor Király (Ungheria 0-4 Belgio, 26/06/16)

Marcatore più anziano: 38 anni 257 giorni, Ivica Vastic (Austria 1-1 Polonia, 12/06/08)

SQUADRE

Più finali vinte 3: Spagna (1964, 2008, 2012), Germania dell’Ovest/Germania (1972, 1980, 1996)

Più gol segnati in una fase finale 14: Francia (1984)

Più gol segnati in una fase a gironi 9: Francia (1984), Olanda (2008)

Più gol subiti in una fase a gironi 10: Jugoslavia (1984)

PARTITE

Partita con più gol: Francia-Jugoslavia 4-5 (semifinale, 06/07/60)

Vittorie col margine più ampio: Olanda-Jugoslavia 6-1 (quarti di finale, 25/06/00), Francia-Belgio 5-0 (fase a gironi, 16/06/84), Danimarca-Jugoslavia 5-0 (fase a gironi, 16/06/84), Svezia-Bulgaria 5-0 (fase a gironi, 14/06/04)

Pareggi con più gol: Russia-Repubblica Ceca 3-3 (fase a gironi, 19/06/96), Jugoslavia-Slovenia 3-3 (fase a gironi, 13/06/00), Ungheria-Portogallo 3-3 (fase a gironi, 22/06/16)

