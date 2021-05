Euro 2020: gironi, calendario e partite

Tutto il calendario di Euro 2020: la partita inaugurale sarà l'11 giugno, con la Turchia che sfiderà l'Italia a Roma, un mese dopo la finalissima a Londra in una manifestazione che sarà itinerante e si svolgerà in sei Paesi diversi. Saranno ventiquattro le nazionali (divise in sei gironi) a sfidarsi per il trofeo e succedere al Portogallo che aveva vinto nel 2016.