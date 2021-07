Euro 2020, un tifoso inglese scrive all'ambasciata italiana a Londra: "F... you"

Due settimane dopo la fine di Euro 2020, la rabbia non è ancora passata. Per questo motivo un tifoso inglese ha spedito una lettera all'ambasciata italiana a Londra, riempiendola di insulti per la vittoria dell'Italia in finale contro l'Inghilterra. "La partita è truccata, avete vinto grazie a violenza, intimidazione e trucchi. Non sapete come giocare un match in modo sportivo" si legge nella missiva, scritta al computer e ovviamente non firmata, una volta edulcorata dalla sequela di parolacce e offese.

Getty Images