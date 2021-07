Euro 2020: Ucraina-Inghilterra 0-4, inglesi ultimi semifinalisti

UCRAINA-INGHILTERRA 0-4

Tutto facile per i ragazzi di Southgate, grazie alla doppietta di Kane e ai gol di Maguire e Henderson

di

ANDREA GHISLANDI

L'Inghilterra è l'ultima semifinalista di Euro 2020. I ragazzi di Southgate hanno battuto 4-0 l'Ucraina e mercoledì si giocheranno l'accesso alla finale di Wembley contro la Danimarca. All'Olimpico di Roma tutto facile per gli inglesi, che sbloccano il match al 4' grazie a Kane e lo chiudono a inizio ripresa. Al 46' Maguire raddoppia di testa, al 50' il tris dell'attaccante degli Spurs sempre di testa, così come il poker di Henderson (63'). Inghilterra, un poker che vale la semifinale Getty Images

LA PARTITA

Tutto, troppo, facile per l'Inghilterra, che fa letteralmente a pezzi l'Ucraina e si qualifica per le semifinali, che si giocheranno a Wembley, il tempio del calcio inglese. Se fino ad oggi Sterling e compagni non avevano mai impressionato, stasera all'Olimpico gli inglesi hanno disputato una grande partita e ora, anche per il fatto di giocare in casa, sono probabilmente i grandi favoriti per la vittoria finale. La rete di Kane dopo appena 4 minuti ha senza dubbio agevolato la pratica, così come un'Ucraina davvero giù di corda e troppo disattenta sui calci da fermo, da dove sono arrivati altri due gol. E proprio la ritrovata vena dell'attaccante del Tottenham, oltre a una difesa d'acciaio (ancora nessun gol subito), fa sognare il popolo inglese, pronto a spingere la squadra di Southgate verso un trionfo mai centrato prima, visto che i migliori risultati sono un terzo posto nel 1968 e le semifinali di quest'anno e del 1996.

Sheva cambia un solo uomo rispetto alla Svezia: Mykolenko prende il posto di Stepanenko, con Zinchenko che torna a centrocampo. Sarà ancora 3-5-2. Ancora panchina per l'atalantino Malinovskyi. Southgate fa due cambi rispetto all'11 che ha iniziato il match con la Germania: fuori Trippier e l'infortunato Saka e dentro Mount e Sancho, quest'ultimo per la prima volta titolare. Cambia anche lo schema: si torna al 4-2-3-1 dopo il 3-4-3 visto contro i tedeschi. Alla prima azione, dopo nemmeno 4' di gioco, gli inglesi la sbloccano: Sterling in verticale per Kane, che in scivolata e di punta fa secco Bushchan. La gara si mette subito in salita per l'Ucraina, che aveva preparato una gara di contenimento e di ripartenze veloci. Al 17' un errore di Walker innesca Yaremchuk, Pickford si salva in angolo. Sono, però, gli inglesi ad avere le migliori occasioni per raddoppiare: al 29' Kane impatta di testa alto una punizione di Shaw, 4 minuti dopo Bushchan respinge d'istinto una botta dal limite di Rice. Sheva perde Kryvtsov per infortunio: al suo posto Tsygankov, un attaccante esterno, con il passaggio alla difesa a 4. Gli ucraini si fanno più intraprendenti e al 43' Shaparenko spaventa Pickford con un tiro che termina a lato di poco.

Purtroppo per i tifosi ucraini, però, l'inizio di ripresa è da incubo, ancora peggio che l'avvio del primo tempo, e nel giro di 5' l'Inghilterra chiude match e qualificazione. Troppo superiori nella palle alte gli inglesi, che prima con Maguire (46') e poi con Kane (50') bucano due volte il povero Bushchan. L'attaccante del Tottenham si è lasciato definitivamente alle spalle un inizio di Europeo davvero sottotono e al 62' sfiora la tripletta con un sinistro al volo messo in angolo dal portiere della Dinamo Kiev. Appuntamento con il poker rinviato di pochi secondi, visto che Henderson (entrato da pochi minuti per Rice) lasciato tutto solo in mezzo all'area ancora di testa non sbaglia. Con il risultato in cassaforte, Southgate può far riposare alcuni big: prima il triplice cambio Rashford, Trippier e Bellingham per Sterling, Shaw e Phillips, poi al 73' Kane si merita la standing ovation del pubblica romano (al suo posto Calvert-Lewin). I restanti minuti sono solo accademia: Sheva torna a casa, gli inglesi tornano a Wembley e fanno davvero paura.

IL TABELLINO

UCRAINA-INGHILTERRA 0-4

Ucraina (3-5-2): Bushchan 6; Zabarnyi 5, Kryvtsov 5 (35' Tsygankov 5), Matviyenko 4,5; Karavaev 5, Sydorchuk 5 (19' st Makarenko 5), Shaparenko 5, Zinchenko 5, Mykolenko 5; Yarmolenko 5, Yaremchuk 5. A disp.: Sobol, Sudakov, Stepanenko, Marlos, Pyatov, Bezus, Zubkov, Trubin, Tymchyk, Dovbyk. All.: Shevchenko 5

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford 6,5; Walker 6, Stones 6,5, Maguire 7, Shaw 7,5 (20' st Trippier 6); Rice 6,5 (11' st Henderson 6,5), Phillips 6 (20' st Bellingham 6); Sancho 6, Mount 6, Sterling 6,5 (20' st Rashford 6); Kane 8 (28' st Calvert-Lewin 6). A disp.: Ramsdale, Johnstone, Grealish, Mings, Coady, Chilwell, Foden. All.: Southgate 7

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 4' e 5' st Kane (I), 1' st Maguire (I), 18' st Henderson (I)

Ammoniti: -

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• L'Inghilterra è la seconda squadra ad aver mantenuto la porta inviolata in tutte le prime cinque partite del torneo di un Mondiale o Europeo dopo l'Italia nel 1990.

• Quella di stasera è la vittoria più larga negli Europei per l’Inghilterra e la sconfitta più ampia dell’Ucraina tra Mondiali ed Europei (al pari del KO per 4-0 vs Spagna nel 2006).

• L'Inghilterra ha segnato quattro gol in una gara della fase a eliminazione diretta del Mondiale o dell'Europeo per la seconda volta, dopo la finale del Mondiale 1966 contro la Germania (4-2).

• Solo la Jugoslavia (13 a Euro 2000) ha subito più gol in un Europeo rispetto all'Ucraina: 10, al pari della Jugoslavia a Euro 1984.

• Per la prima volta l’Inghilterra ha vinto tre gare di fila negli Europei; in particolare, non ci riusciva in una grande competizione dal Mondiale del 1990.

• L'Inghilterra è la prima squadra a realizzare tre gol di testa in una singola partita nella storia degli Europei.

• L’Inghilterra è la prima squadra ad aver segnato due gol nei primi cinque minuti del secondo tempo di una gara degli Europei.

• Jordan Henderson ha segnato il suo primo gol in nazionale maggiore alla 62ª presenza, l'attesa più lunga per un giocatore nella storia della squadra inglese - superato Sol Campbell, a segno alla 47ª presenza con i Tre Leoni.

• Harry Kane ha raggiunto Alan Shearer per reti segnate nelle grandi competizioni (Mondiale/Europeo) con l'Inghilterra: nove, alle spalle del solo Gary Lineker (10).

• Harry Kane è il quarto giocatore dell'Inghilterra a segnare una doppietta agli Europei e il primo a riuscirci nella fase a eliminazione diretta.

• Raheem Sterling ha fornito sei assist per Harry Kane: è il giocatore ad aver servito più volte un compagno con l'Inghilterra in tutte le competizioni nel XXI secolo.

• Luke Shaw vanta tre assist ad Euro 2020, nessun giocatore inglese ha mai fatto meglio in un Europeo - al pari di David Beckham che servì tre assist a Euro 2000.

• La prima rete di Kane (3:32) è la più veloce dell'Inghilterra agli Europei dal gol di Michael Owen (2:25) ad Euro 2004 contro il Portogallo.

• Gareth Southgate è il secondo allenatore inglese a condurre l'Inghilterra in semifinale in una grande competizione (Mondiale/Europeo) dopo Alf Ramsey nel 1966 e 1968.