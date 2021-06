Euro 2020: Ucraina-Austria 0-1, austriaci agli ottavi con l'Italia

UCRAINA-AUSTRIA 0-1

Una zampata di Baumgartner nel primo tempo è fatale per Sheva. Male Malinovskyi

di

ANDREA GHISLANDI

E' l'Austria l'avversaria dell'Italia negli ottavi di finale di Euro 2020, match in programma sabato 26 giugno a Wembley alle 21. A Bucarest, Alaba e compagni hanno battuto 1-0 l'Ucraina, chiudendo al secondo posto nel gruppo C alle spalle dell'Olanda. Vittoria meritata per gli austriaci, centrata grazie a una zampata di Baumgartner al 21', bravo ad anticipare Zabarnyi. Arnautovic si divora il raddoppio, ma gli ucraini sono in serata no. Italia-Austria agli ottavi





































































LA PARTITA

Per la prima volta da 39 anni l’Austria supera le fasi a gironi di uno dei maggiori tornei internazionali (Europei e Mondiali) e la con pieno merito, regalandosi un ottavo di finale di lusso contro gli Azzurri di Mancini. Alla fine ha vinto e passato il turno la squadra che ha dimostrato maggiore coraggio, soprattutto nel primo tempo dominato in quanto a occasioni, mentre nella ripresa i ragazzi di Foda si sono difesi con ordine e rischiato davvero poco contro un'Ucraina tradita dai suoi migliori giocatori.

Shevchenko fa un solo cambio rispetto all'11 che ha battuto la Macedonia del Nord: Sydorchuk per Stepanenko. Due cambi, invece, per il collega Foda: Ulmer e Gregoritsch lasciano il posto a Grillitsch e Arnautovic, quest'ultimo al rientro dopo aver scontato un turno di squalifica.

L'Austria è costretta a vincere e attacca subito a testa bassa. Sabitzer tra il 5' e il 7' ha una doppia

occasione, ma prima il suo tiro è contrato da Sydorchuk poi dal limite calcia altissimo. Alaba e compagni cominciano a collezionare corner e da uno di questi Dragovic di testa non inquadra la porta (11'). E proprio dalla bandierina, la squadra di Foda trova il meritato vantaggio, quando Baumgartner (costretto poi ad uscire al 32' per un problema fisico) anticipa Zabarnyi e con una zampata al volo fa secco Bushchan. Vantaggio senza dubbio meritato, perché l'Ucraina fa davvero troppo poco ed è troppa imprecisa nelle ripartenze. L'occasione al 29' di Shaparenko respinta in tuffo da Bachmann è l'unico acuto del grigio primo tempo ucraino, visto che il finale di tempo è tutto di marca austriaca. Al 37' Bushchan vola e si rifugia in angolo sul destro a giro di Laimer, mentre cinque minuti dopo Arnautovic si divora il raddoppio con un sinistro impreciso dopo una discesa di Schopf che meritava migliore sorte. L'ex Inter calcia dal limite tra le braccia del portiere (47') e la prima frazione si chiude con un destro sballato di Lainer.

Sheva lascia negli spogliatoi il deludente Malinovskyi e inserisce Tsygankov. L'Austria lascia l'iniziativa nelle mani degli avversari, che tengono tanto il pallone ma non riescono mai a trovare la zampata vincente. Anzi, sono Alaba e compagni che rischiano di farsi male da soli al 62', quando Lainer va vicino all'autorete di testa sulla punizione di Zinchenko, ma Bachmann si salva in corner. Prima del finale capita sui piedi di Yaremchuk il pallone del possibile pareggio e della qualificazione, ma il suo diagonale termina a lato di un soffio. Al triplice fischio di Cakir la festa è tutta austriaca, mentre l'Ucraina ha una piccola speranza di qualificarsi tra le migliori terze, ma il destino non è più nelle sue mani.

IL TABELLINO

UCRAINA-AUSTRIA 0-1

Ucraina (4-3-3): Bushchan 6; Karavaev 5,5, Zabarnyi 5, Matviyenko 6, Mykolenko 6 (40' st Besedin sv); Malinovskyi 4 (1' st Tsygankov 5,5), Sydorchuk 5,5, Zinchenko 5; Yarmolenko 5, Yaremchuk 5,5, Shaparenko 5 (23' st Marlos 5,5). A disp.: Pyatov, Trubin, Sobol, Krivtsov, Stepanenko, Tymchyk, Sudakov, Makarenko, Tsygankov, Besedin, Dovbyk. All.: Shevchenko 5

Austria (4-3-2-1): Bachmann 7; Lainer 6,5, Hinterreger 6, Dragovic 6, Alaba 6,5; Laimer 7 (27' st Ilsanker 6), X. Schlager 6,5, Grlillitsch 6; Baumgartner 7 (32' Schopf 6,5), Sabitzer 6; Arnautovic 5,5 (45' st Kalajdzic sv). A disp.: A. Schlager, Pervan, Ulmer, Posch, Gregoritsch, Lienhart, Trimmel, Schaub, Onisiwo. All.: Foda 6,5

Arbitro: Çakır (Turchia)

Marcatori: 21' Baumgartner (A)

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

LE STATISTICHE

Per la prima volta da 39 anni l’Austria ha superato le fasi a gironi di uno dei maggiori tornei internazionali (Europei e Mondiali). L’ultima volta che ci era riuscita risale al Mondiale 1982.

● Christoph Baumgartner (21 anni, 324 giorni) è il più giovane giocatore austriaco ad aver segnato un gol in un Europeo. Considerando i maggiori tornei internazionali (Europei e Mondiali), solo Josef Bican al Mondiale 1934 (20 anni, 244 giorni) e Walter Schachner al Mondiale 1978 (21 anni e 122 giorni) erano più giovani.

● Con la partita di oggi, Aleksandar Dragovic ha raggiunto quota 93 presenze con la maglia dell’Austria, raggiungendo così Gerhard Hanappi al terzo posto per presenze con la Nazionale austriaca, meno soltanto di Toni Polster (95) e Andi Herzog (103).

● L'Ucraina ha subito almeno un gol in ciascuna delle nove partite delle fasi finali di un Europeo cui ha preso parte. Nessun'altra squadra ha giocato più di cinque match senza mai riuscire a mantenere la propria porta inviolata nella competizione (cinque nel caso dell'Islanda).

● Cristoph Baumgartner (21 anni, 324 giorni) è il giocatore più giovane ad aver trovato il gol a Euro 2020.

● L’Austria ha effettuato 18 tiri in questa partita, solo uno in meno rispetto a quelli complessivamente tentati nelle prime due partite giocate a Euro 2020.

● Illia Zabarnyi (18 anni, 293 giorni) è il primo giocatore classe 2002 ad aver giocato tutti i minuti della fase a gironi di un Campionato Europeo.

● Con la vittoria di oggi, l’Austria ha interrotto la striscia che l’aveva vista perdere l’ultima partita del girone in tutte le ultime tre partecipazioni a un massimo torneo internazionale: contro l’Italia al Mondiale 1998, contro la Germania a Euro 2008, contro l’Islanda a Euro 2016 e contro l’Ucraina a Euro 2020.