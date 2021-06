Euro 2020, Slovacchia-Spagna 0-5: Furie Rosse agli ottavi contro la Croazia

SLOVACCHIA-SPAGNA 0-5

Due autogol e le reti di Laporte, Sarabia e Torres rilanciano le ambizioni degli uomini di Luis Enrique, quelli di Tarkovic crollano e salutano l'Europeo

di

DANIELE PEZZINI

La Spagna batte 5-0 la Slovacchia nell’ultima giornata del Gruppo E di Euro 2020 e vola agli ottavi di finale da seconda. Dopo il rigore fallito da Morata a sbloccare il match ci pensa un autogol di Dubravka (30’). Il raddoppio arriva grazie a Laporte allo scadere del primo tempo, mentre nella ripresa chiudono i conti Sarabia (56'), Torres (67') e un autogol di Kucka (72'). Agli ottavi le Furie Rosse sfideranno la Croazia, slovacchi eliminati. Slovacchia-Spagna, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Una reazione d’orgoglio dopo due brutte partite e tante critiche. La Spagna si prende il suo pass per gli ottavi di Euro 2020 con una prestazione convincente e con un risultato roboante, facilitato anche da un avversario distratto, svogliato e pasticcione, come difficilmente ci si poteva attendere da una squadra ambiziosa come la Slovacchia. Tra autogol clamorosi e svarioni difensivi Hamsik e compagni stendono praticamente un tappeto rosso agli iberici, giocandosi anche qualunque chance di passare come una delle migliori terze, vista la disastrosa differenza reti che li mette alle spalle anche della Finlandia. Il 3-2 con cui la Svezia batte la Polonia all’ultimo respiro costringerà la Spagna a vedersela con la Croazia al Parken di Copenaghen, il match forse più suggestivo tra quelli già definiti.

Sotto il sole torrido di Siviglia l’avvio della Slovacchia è piuttosto sornione e dopo 10’ un’ingenuità di Hromada rischia di costare caro: il difensore calcia in pieno la gamba di Koke nel tentativo di allontanare il pallone e dopo una corsa al monitor Kuipers assegna il penalty. Morata, però, si fa ipnotizzare da Dubravka, che respinge il rigore dello juventino. Secondo errore dal dischetto in questo europeo per le Furie Rosse, dopo quello di Moreno contro la Polonia. La chance sprecata non scoraggia la Spagna, che continua ad attaccare a testa bassa: Sarabia e Pedri si divorano un paio di buone occasioni nel giro di 1’, poi Dubravka è ancora eccezionale su una conclusione dal limite di Morata. Il portiere slovacco si trasforma però da eroe a sciagura alla mezzora: la conclusione di Sarabia si stampa contro la traversa, la palla si impenna e lui, nel tentativo di smanacciarla in corner, la getta incredibilmente nella propria rete. Un pasticcio clamoroso, ma comunque frutto di una partita fin lì a senso unico. La reazione di Hamsik e compagni è pari a zero e poco prima dell’intervallo arriva puntuale il raddoppio: Dubravka pasticcia ancora in uscita dopo un calcio d'angolo, la palla finisce a Moreno che crossa per la testa di Laporte, che deve solo appoggiare in rete.

A inizio ripresa Tarkovic getta nella mischia Lobotka e Duris per tentare di segnare almeno un gol che migliori la differenza reti dei suoi, ma dopo pochi minuti è la Spagna a trovare il 3-0, con una zampata di Sarabia su assist di Jordi Alba. Le Furie Rosse sono letteralmente scatenate: al 65’ entra Ferran Torres e dopo appena due minuti cala il poker con una magia di tacco, al termine di un’azione splendida. Poi, la mazzata definitiva la dà un altro neo entrato, Pau Torres, sul cui tiro arriva la deviazione decisiva di Kucka, che fissa il risultato su un clamoroso 5-0.

IL TABELLINO

Slovacchia-Spagna 0-5

Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka 5; Pekarik 5, Satka 5, Skriniar 5, Hubocan 5,5; Kucka 5, Hromada 4,5 (1' st Lobotka 5); Haraslin 5,5 (24' st Suslov 5), Hamsik 5 (45' st Benes sv), Mak 4,5 (24' st Weiss 5); Duda 4,5 (1' st Duris 5);

Ct: Tarkovic 4

Spagna (4-3-3): Una Simon 6; Azpilicueta 6,5 (32' st Traoré 6,5) , Laporte 6,5, Garcia 6,5 (26' st Pau Torres 6,5), Alaba 7; Koke 6,5, Busquets 6,5 (26' st Thiago 6,5), Pedri 6,5; Moreno 6,5 (32' st Oyarzabal 6,5), Morata 5,5 (21' st Ferran Torres 7), Sarabia 7,5.

Ct: Luis Enrique 7

Arbitro: Kuipers

Marcatori: 30' aut. Dubravka (Sl), 45'+3 Laporte (Sp), 11' st Sarabia (Sp), 22' st Ferran Torres (Sp), 27' st aut. Kucka (Sl)

Ammoniti: Duda (Sl), Busquets (Sp), Jordi Alba (Sp), Skriniar (Sl)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Per la prima volta la Spagna ha segnato cinque gol in un match agli Europei (43 gare per la Roja nel torneo).

- A EURO2020 sono state realizzate otto autoreti, una in più che nelle precedenti cinque edizioni degli Europei insieme: 2000 (1), 2004 (2), 2008 (0), 2012 (1) and 2016 (3).

- Dal suo debutto in nazionale nell'ottobre 2019, Gerard Moreno ha preso parte a 10 gol con la Spagna (cinque gol, cinque assist), più di ogni altro giocatore con La Roja nel periodo.

- Gerard Moreno è il primo giocatore spagnolo a fornire due o più assist in una singola edizione degli Europei a partire da Xavi e David Silva, entrambi a EURO2012.

- Ferran Torres (44 secondi) è il subentrato più veloce a segnare in un match agli Europei a partire da Juan Carlos Valerón (39 secondi) in Spagna-Russia nel 2004.

- La Spagna ha sbagliato sei degli ultimi nove rigori calciati agli Europei (esclusa la lotteria dagli 11 metri).

- La Spagna ha sbagliato tutti gli ultimi cinque rigori, tirati da quattro giocatori diversi (Morata, Moreno, Ruiz, Ramos x2).

- La Spagna è la seconda squadra, dopo l’Olanda nel 2000, a sbagliare due rigori in una singola edizione degli Europei.

- Dubravka è il primo portiere a parare un rigore e realizzare un autogol in un match nella storia degli Europei.

- Pedri è solo il 5° calciatore a giocare titolare in tutte le tre gare della fase a gironi in un singolo Europeo all’età di 18 anni o meno, dopo Enzo Scifo (1984), Wayne Rooney (2004), Jetro Willems (2012), Illia Zabarnyi (2020).