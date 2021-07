Euro 2020, Piqué ancora polemico contro l'Italia: "Azzurri favoriti anche in finale"

Euro 2020

Il centrale del Barcellona non risparmia una nuova frecciata agli azzurri. Come dopo la semifinale contro la Spagna, parla ancora di facilitazione grazie al sorteggio dei tiri dal dischetto

A quanto pare Gerard Piqué non ha ancora digerito fino in fondo l'eliminazione della Spagna agli Euro 2020. Il difensore del Barcellona attacca ancora l'Italia. Prima i complimenti alla squadra di Mancini su Twitter (“Ha vinto meritatamente Euro 2020. Congratulazioni, la migliore nazionale di tutta la competizione"), poi l'affondo: "Certo, il fatto di aver tirato per primi ai rigori li ha aiutati di nuovo. Gli ha permesso di fallire un penalty, come contro la Spagna, e di rimanere ancora viva”. Getty Images

La sconfitta spagnola fa ancora male dato che si tratta della seconda stoccata contro l'Italia in pochi giorni. Il centrale del Barcellona aveva già affermato, dopo la semifinale con la Spagna, che gli Azzurri di Mancini fossero stati 'favoriti' ai rigori per il fatto di aver calciato il primo penalty. Sempre sui social, scriveva: "Non è un caso che le quattro sfide terminate ai rigori a Euro 2020 e in Copa America siano state vinte da chi ha iniziato a calciare, non mi sembra giusto che una monetina ti faccia iniziare in svantaggio”.

