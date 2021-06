Euro 2020, è record di autogol: mai così tanti in una sola edizione

Ci sono i gol di Cristiano Ronaldo e Lukaku, le magie di Pogba, il gioco spumeggiante di Italia e Olanda... Poi, a caratterizzare questo Euro 2020, c'è un record tutt'altro che invidiabile: già 8 autogol a referto. Non solo non ne erano mai stati realizzati così tanti in una singola edizione (e ancora deve iniziare la fase a eliminazione diretta), ma dal 1960 al 2016, nelle quindici precedenti rassegne, ne furono registrati 9 in tutto. Se dovesse arrivarne un altro verrebbe eguagliato in un solo anno il dato che ne somma oltre 60.

Getty Images