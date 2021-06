Euro 2020, è festa del gol per Serie A e Bundesliga

festa del gol

Su 28 reti segnate 18 arrivano da Germania e Italia, il terzo campionato è la Premier con sole 3 reti

Il campo di battaglia è Euro 2020, a sfidarsi i calciatori della Bundesliga e della Serie A. I numeri che i giocatori di questi campionati stanno mettendo insieme sono notevolissimi, perché sui 28 gol segnati in totale ben 18 provengono, equamente divisi, da Italia e Germania. Per la A a trascinare ci sono Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, con 2 reti a testa, mentre tra i 'tedeschi' guida Patrick Schick con 2 gol. Getty Images

I gol per la nostra Serie A arrivano da tutti i reparti: dal centrocampo col polacco del Torino Linetty, dalla difesa con l'interista Skriniar e con le firme degli azzurri Immobile e Insigne. Il gol più romantico, però, è sicuramente quello dell'eterno Goran Pandev: a 38 anni l'attaccante macedone del Genoa ha realizzato la prima rete in una fase finale per la sua Nazionale. A condire la valanga di gol "dalla Serie A" anche i momenti amari per gli juventini Wojciech Szczesny e Merih Demiral, autori di un'autorete a testa (la prima della storia nel caso del portiere).

Vedi anche Euro 2020 Euro 2020, Scozia-Repubblica Ceca 0-2: Schick doppietta spettacolo, segna anche da centrocampo

Per la Bundesliga invece le marcature sono arrivate, curiosamente, tutte da calciatori non tedeschi: Guerreiro del Portogallo, Meunier del Belgio, Embolo della Svizzera. Ma anche Lainer e Gregoritsch dell'Austria, Weghorst dell'Olanda e Pohjanpalo della Finlandia. Nessun marcatore di Bayern e Lipsia, prime classificate dell'ultimo campionato.

Agli altri campionati sono rimaste le briciole, con solo 10 gol realizzati: Sterling, Wijnaldum e Yarmolenko regalano il terzo posto alla Premier League, mentre Liga e Ligue 1 registrano un mestissimo zero. È solo la prima giornata, ma è già un segnale del ritorno ad alti livelli dei calciatori del nostro campionato, mentre la Bundes si conferma fucina di talenti in ogni reparto.

Vedi anche Euro 2020 Euro 2020, Belgio-Russia 3-0: doppietta del ‘solito’ Lukaku