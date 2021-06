Euro 2020, De Boer lascia la panchina dell'Olanda: "Obiettivo fallito"

Frank de Boer lascia la panchina dell'Olanda. Lo hanno annunciato il ct, finito sotto accusa dopo l'eliminazione a sorpresa degli Orange agli ottavi di finale di Euro 2020 per mano della Repubblica Ceca, e i dirigenti della Federcalcio olandese dopo un vertice a Zeist. "Ho deciso di non continuare come ct: l'obiettivo non è stato raggiunto e la pressione aumenta in modo non sano per me e per la nazionale, in vista della qualificazioni Mondiali", ha detto De Boer.