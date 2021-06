Euro 2020, Barella si complimenta con Kjaer: "Capitano e uomo vero"

I COMPLIMENTI

Il centrocampista dell'Inter ha dedicato un post al difensore del Milan per come ha gestito il malore di Eriksen

Quando un gesto può cancellare ogni rivalità. Anche quelle da derby. Nicolò Barella ha voluto complimentarsi con Simon Kjaer per l'atteggiamento tenuto dal danese durante i terribili attimi che hanno seguito il malore di Eriksen in Danimarca-Finlandia e lo ha fatto con una storia su Instagram: "Oltre i colori, complimenti Simon - ha scritto il centrocampista dell'Inter rivolgendosi al difensore del Milan -. Capitano e uomo vero". instagram

Kjaer, insieme all'atalantino Maehle, è stato il primo a correre in soccorso del centrocampista nerazzurro quando è crollato a terra sul finire del primo tempo del match. Lo ha aiutato quando era privo di sensi, impedendogli il soffocamento nell'attesa dell'equipe che lo ha poi rianimato. Ha chiesto ai suoi compagni di fare un cordone attorno a Eriksen per tenerlo al riparo dalle telecamere e successivamente, insieme al portiere Schmeichel, ha consolato e abbracciato la moglie del compagno, che attendeva notizie in lacrime a bordo campo.