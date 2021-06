Eriksen ritrova il sorriso: "Aiutato dal vostro sostegno"

DANIMARCA

Messaggio del centrocampista dell'Inter dal letto di ospedale: "Sto bene, ora voglio sostenere la nazionale"

Il peggio sembra essere ormai passato per Christian Eriksen. A ormai tre giorni dal problema al cuore che ha rischiato di costargli la vita, il centrocampista danese si è mostrato sorridente dal letto di ospedale dove è ricoverato (ancora per poco) e ha voluto lasciare un messaggio tramite i canali social della federcalcio del suo paese.

Vedi anche Euro 2020 Eriksen, i danesi: "Non volevamo giocare". La Uefa replica: "Unica opzione, nessuna minaccia" "Ciao a tutti. Vi ringrazio per il vostro dolce e incredibile sostegno e per i messaggio da tutto il mondo. Ha significato molto per me e per la mia famiglia. Sto bene, considerate le circostanze. Devo ancora sottoporrmi a degli esami in ospedale, ma mi sento ok. Adesso voglio sostenere i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite. Giocate per tutti i danesi. Saluti. Christian", le sue parole.