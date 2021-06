Croazia, Perisic ha il Covid: "Ora sto meglio, spero di aiutare la squadra più avanti"

POSITIVO AL COVID

Il messaggio su Instagram del centrocampista dell'Inter, che salterà l'ottavo con la Spagna

"Grazie a tutti per i vostri messaggi. Mi sento meglio oggi, ma sono molto triste di non poter aiutare la Croazia. Speriamo di poterlo fare più avanti". Questo il messaggio affidato a Instagram di Ivan Perisic, risultato positivo al Covid e costretto a dieci giorni di isolamento. "Con il supporto dei nostri fantastici tifosi, sono fiducioso che i ragazzi giocheranno una grande partita. E chissà, magari alla fine giocherò ancora in questo torneo. Forza ragazzi", ha aggiunto il centrocampista dell'Inter.

"Questa notizia è stata una choc, non sarà facile rimpiazzarlo - ha ammesso il ct della Croazia Zlako Dalic - però troveremo una soluzione visto che nella rosa a mia disposizione non manca il talento, e sono certo che chiunque andrà in campo darà tutto per aiutare la squadra. Nel ruolo di Perisic siamo comunque coperti". Perisic è il bomber dei croati a Euro 2020, dal momento che è andato a segno due volte in tre partite: contro la Repubblica Ceca (1-1) e la Scozia (3-1).