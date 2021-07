Festa Italia: Verratti scopre l'imbucato, Bonucci scambiato per un tifoso

ITALIA

Il difensore era andato sotto la curva a festeggiare coi tifosi, uno steward ha cercato di allontanarlo

Scena surreale alla fine della semifinale tra Italia e Spagna che ha consegnato agli azzurri il pass per la finale di domenica a Wembley. Bonucci va ad esultare sotto la curva dei tifosi italiani, ma uno steward lo confonde con un tifoso voglioso di entrare in campo e cerca di fermalo. Il difensore azzurro, scambiato per un imbucato, lo guarda male e prosegue la sua corsa verso i compagni di squadra.

Ma l'imbucato nei festeggiamenti degli Azzurri c'era davvero e alla sicurezza di Wembley era sfuggito. Per fortuna ad accorgersi del tifoso che pazzo di gioia si era unito alla festa dei giocatori di Mancini è stato Verratti, che come mostra un video diventato subito virale sui social si è rivolto al tifoso con un eloquente "E tu chi c... sei?". Pochi secondi dopo l'uomo è stato allontanato, ma non prima di aver realizzato il sogno di aver festeggiato con gli Azzurri.