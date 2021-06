Belgio, ct Martinez: "Lukaku al top con l'Inter, è il migliore. Per CR7 nessun piano speciale"

VERSO BELGIO-PORTOGALLO

Il ct dei Diavoli Rossi elogia Big Rom: "Giocatore speciale". E i

"Quando prepari un piano contro un solo giocatore in particolare, potresti essere colpito dagli altri. Certamente Cristiano Ronaldo è il giocatore cui dare maggiore attenzione ma devi guardare anche agli altri 10 giocatori del Portogallo nella stessa misura". Così il tecnico del Belgio Roberto Martinez alla vigilia dell'ottavo di finale di Euro 2020 contro il Portogallo, in programma domani sera a Siviglia. Poi gli elogi al suo attaccante: "Andare all'Inter è stata la mossa perfetta per la carriera di Lukaku, fatta al momento giusto, con un allenatore perfetto, con il sogno perfetto di vincere il titolo di Serie A. È il miglior attaccante del mondo".

"Lo conosco bene perché c'ero quando ha firmato per l'Everton a 19 anni - ha proseguito Martinez a Espn parlando di Big Rom - ma in questo momento è un uomo completamente diverso e un calciatore diverso. Per me è il miglior attaccante del mondo. Anche perché ho lavorato con lui tutti i giorni e vedo il modo in cui si impegna. Vedo il modo in cui vuole sempre migliorare. Vuole sempre ascoltare e imparare e questo lo rende un calciatore speciale".



Ancora sulla sfida con il Portogallo: ""Questa squadra ha vinto Europei e Nations League perché ha una mentalità incredibile e sa come giocare grandi partite - ha detto ancora Martinez - Ronaldo? Sappiamo che è uno dei migliori calciatori del mondo. Sa usare lo spazio, penetra da diverse zone ed è una incredibile minaccia in area. Noi siamo pieni di fiducia e di slancio. Non vediamo l'ora di giocarci questa occasione perché è quando ci godiamo il nostro calcio che giochiamo al meglio. E dobbiamo farlo - ha spiegato - Abbiamo lavorato molto per diventare migliori. Abbiamo sei giocatori con quasi 100 presenze, due giocatori molto vicini alle 90. Questa è una generazione eccezionale", ha concluso.