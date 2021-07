Azzurri scatenati e in aereo parte il coro: "Olé! Olé olé olé! Spina! Spina!"

Grande festa per gli Azzurri dopo la vittoria contro il Belgio e la conquista delle semifinali di Euro 2020 sull'aereo che nella notte li ha riportati da Monaco di Baviera in Italia. Giocatori e staff hanno dato sfogo alla gioia e hanno cercato di tenere alto il morale di Spinazzola, vittima di un brutto infortunio e uscito in lacrime dal campo. A far scattare i cori è stato Bernardeschi, che si è impossessato dell'interfono e ha cominciato a scandire 'ole' Spina', seguito da tutta la spedizione azzurra.