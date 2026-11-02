Il concetto di Ténéré 4: uno sguardo nel futuro della gamma Adventure di Yamaha

A garantire l’equilibrio tra prestazioni, agilità e controllabilità è un nuovissimo motore monocilindrico, che offre un’elevata efficienza di combustione, una coppia robusta ai bassi e medi regimi e prestazioni sfruttabili ai regimi elevati. Adatto ai possessori di patente A2, il Ténéré 4 Concept mira ad aggiungere un nuovo livello di emozione al segmento Adventure. Nel rispetto della tradizione Ténéré, combina un design leggero e agile con vere capacità da fuoristrada, garantendo un'esperienza di guida entusiasmante e divertente su ogni terreno. Il modello Concept presenta un telaio di nuova generazione che offre una struttura solida pur rimanendo leggero, garantendo una vera versatilità e un'eccellente maneggevolezza e sensazione di guida sia su strada che su percorsi impegnativi.