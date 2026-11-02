Il concetto di Ténéré 4: uno sguardo nel futuro della gamma Adventure di Yamaha

© Ufficio Stampa
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Mentre Yamaha Motor Europe condivideva la sua visione per il futuro durante l’evento "Redefine the Standard" a Milano, il Ténéré 4 Concept ha fatto il suo debutto, rivelando un progetto di sviluppo continuo per un modello Adventure A2 leggero e agile, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la gamma Adventure di Yamaha nei prossimi anni. La ricca eredità di Yamaha nel segmento Adventure affonda le sue radici nella prima edizione della Parigi-Dakar (1979), vinta dalla mitica XT500. Sulla scorta di questo successo e del continuo impegno nell'attività di sviluppo, è nata la prima Ténéré, con la XT600 Ténéré presentata nel 1982, scatenando un movimento che si sarebbe diffuso in tutto il mondo.
Da allora, il nome Ténéré è diventato sinonimo di avventura. Costruita essenzialmente per l'uso fuoristrada, ha invogliato generazioni di piloti a esplorare, dando loro la sicurezza di andare oltre i percorsi già battuti. Forte di oltre 40 anni di storia da leader della categoria, Yamaha continua a mettere le esigenze dei clienti al centro dell'attività di sviluppo, come dimostra la Ténéré 4 Concept, l'ultima evoluzione della famiglia Ténéré.
Spinta dalla domanda dei clienti, dimostra l'impegno di Yamaha a rafforzare ulteriormente la sua presenza nel segmento Adventure. Questa nuova moto concept agile e leggera inaugura un nuovo capitolo per la significativa espansione della famiglia Ténéré, puntando a offrire una nuova dimensione all’adventure riding per i motociclisti esperti, pur rimanendo accessibile a chi desidera trovare la propria prossima avventura.
Un nuovo entusiasmante capitolo
Combinando il DNA e l’esperienza dei diversi modelli Ténéré, la Ténéré 4 Concept è stata pensata per i motociclisti che cercano una moto leggera e facile da controllare, che consenta di affrontare anche i terreni più impegnativi con maggiore sicurezza, ampliando al contempo i loro orizzonti verso nuovi percorsi e avventure.
A garantire l’equilibrio tra prestazioni, agilità e controllabilità è un nuovissimo motore monocilindrico, che offre un’elevata efficienza di combustione, una coppia robusta ai bassi e medi regimi e prestazioni sfruttabili ai regimi elevati. Adatto ai possessori di patente A2, il Ténéré 4 Concept mira ad aggiungere un nuovo livello di emozione al segmento Adventure. Nel rispetto della tradizione Ténéré, combina un design leggero e agile con vere capacità da fuoristrada, garantendo un'esperienza di guida entusiasmante e divertente su ogni terreno. Il modello Concept presenta un telaio di nuova generazione che offre una struttura solida pur rimanendo leggero, garantendo una vera versatilità e un'eccellente maneggevolezza e sensazione di guida sia su strada che su percorsi impegnativi.
Il concetto di Ténéré 4: Uno sguardo più da vicino
Il vero spirito Ténéré si riflette in ogni aspetto della Ténéré 4 Concept, ed è infatti possibile identificarla immediatamente come parte della famiglia Ténéré grazie al serbatoio carburante dal profilo basso e piatto e alla linea snella, che rendono omaggio al passato nei rally. Combina tecnologie funzionali con una solida progettazione e un design mirato, sviluppati grazie all’esperienza maturata da Yamaha nel segmento Adventure con la Ténéré 700.
La Ténéré 4 Concept è dotata di sospensioni KYB, cerchi a raggi da 21/18 pollici, equipaggiati con pneumatici Michelin Anakee Wild, e uno scarico Akrapovič compatto in titanio che completa il look. Data la particolare attenzione riservata all’ergonomia del pilota, la Ténéré 4 Concept punta a offrire l’agilità e l’accessibilità attese da una moto Adventure di nuova generazione, restando fedele alla storia pluridecennale del segmento Adventure di Yamaha.