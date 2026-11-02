Yamaha Motor torna nel segmento dei modelli per la mobilità urbana a ruote alte

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Yamaha svela lo XENTER E 2027, scooter elettrico a ruote alte equivalente a un 125 cc con 108 km di autonomia, pedana piatta e vano sottosella per casco integrale.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Yamaha Motor ridefinisce lo scenario della mobilità urbana sostenibile. Attraverso il suo Piano ambientale 2050*, l'azienda sta lavorando attivamente per azzerare le emissioni in ogni fase della catena di approvvigionamento. Oltre a rappresentare lo sviluppo di una nuova gamma di veicoli elettrici, gli scooter della nuova gamma sono progettati per avere un basso impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento fino al riciclo dei materiali.
Yamaha Motor ha una notevole esperienza nello sviluppo e nella produzione di veicoli elettrici e questa competenza, insieme a una comprovata tradizione nella realizzazione di scooter leader del mercato, pone il marchio nelle condizioni ideali per portare la sua gamma di EV a un livello superiore nel 2027.
Azionato da un silenzioso motore a zero emissioni, il nuovo scooter elettrico XENTER E segna il ritorno di Yamaha nel segmento delle ruote alte e rappresenta la nuova direzione della sua gamma per la mobilità urbana.
Nuovo XENTER E 2027: pronto per la città
Il nuovo XENTER E elettrico è un modello completamente nuovo della gamma "Urban Mobility", con prestazioni equivalenti a quelle di un 125 cc, progettato per offrire a chi deve spostarsi nelle città di oggi un’esperienza di guida unica e gratificante. Inoltre, il modello testimonia la determinazione di Yamaha di arrivare all'azzeramento delle emissioni entro il 2050*.
La tecnologia avanzata utilizzata nello XENTER E non solo garantisce che questo scooter elettrico per la mobilità urbana offra un’esperienza di guida completamente nuova, con elevati livelli di reattività, divertimento e praticità quotidiana, ma che rappresenti anche un modello di nuova generazione che rivoluziona il settore degli scooter elettrici Yamaha ad alte prestazioni. Il modello XENTER E può contare sull'ampia rete di concessionari Yamaha e su una reputazione di qualità premium per assicurare elevati livelli di fiducia e tranquillità per i clienti.
Dotato di cerchi da 16”, una pedana piatta e un telaio "underbone" leggero, il sofisticato XENTER E offre comfort di guida e fluidità di accelerazione. Pensato per tutti quelli che guardano al futuro, questo modello Urban Mobility esclusivo e pratico segna il ritorno di Yamaha nel segmento delle ruote alte.
Nuovo XENTER E: un valore aggiunto per il segmento delle ruote alte
Il nuovo modello con motore termico e ruote alte all'EICMA 2026
La presentazione di XENTER, il nuovo modello Yamaha con motore termico e ruote alte, è stata programmata per l’edizione 2026 dell’EICMA di Milano. Questo innovativo scooter è stato progettato per offrire agli utenti della mobilità urbana la migliore combinazione di comfort, stile e funzionalità. Il segmento degli scooter con ruote alte è particolarmente significativo per gli utenti che si spostano nelle città europee, poiché le ruote di diametro superiore offrono un'eccellente stabilità su strade dissestate. Inoltre, grazie all'ABS, ai sistemi di controllo trazione dello scooter e alle ruote alte, aumenta la sicurezza di guida in presenza di rotaie del tram, buche nell'asfalto e ciottoli.
Offrendo l'elevata qualità costruttiva di Yamaha e un'eccellente praticità quotidiana, insieme a un design innovativo e dinamico e a un comfort di guida superiore, il modello XENTER con ruote alte è particolarmente adatto ai commuter urbani che intendono acquistare la loro prima moto. Con la sua semplicità "twist and go", il modello XENTER è pronto a offrire una nuova esperienza di guida piacevole e sicura ai motociclisti che viaggiano nel centro delle città e nelle periferie che desiderano un nuovo tipo di scooter a ruote alte, capace di unire uno speciale orgoglio per il marchio a prestazioni reattive, maneggevolezza e straordinaria praticità.
Nuovo XENTER E: lo scooter elettrico a ruote alte per la mobilità urbana
Con la sua nuova carena snella, le linee pulite e un propulsore elettrico ad alte prestazioni, il nuovo XENTER E è un modello per gli spostamenti in città di fascia premium che apporta un valore aggiunto alla categoria degli scooter a ruote alte. Sviluppato grazie all’ampia esperienza di Yamaha nella progettazione e produzione di scooter, maturata in oltre 40 anni, il nuovo XENTER E è in grado di offrire una nuova esperienza di guida a tutti coloro che guardano al futuro ma vivono il presente.
Le grandi ruote da 16” offrono a chi viaggia in città una stabilità di guida e sicurezza in curva su superfici irregolari, permettendo allo XENTER E di garantire viaggi più confortevoli nel traffico del centro e in periferia. La posizione di guida eretta e il telaio di nuova concezione offrono una visuale privilegiata sulla strada, mentre la pedana piatta garantisce comfort per le gambe e rende molto più facile salire e scendere.
Ma la vera forza di questo nuovo scooter elettrico è l’erogazione di coppia elevata, che garantisce un’accelerazione forte e lineare, rendendolo una delle soluzioni più efficienti e piacevoli per muoversi in centro città e in periferia.
Le specifiche tecniche di alto livello, lo stile sofisticato e l’ampio spazio di carico, insieme a un sistema di ricarica facile e un’autonomia di 108 km (in modalità WMTC1 con temperatura della batteria di 25°C), permettono allo XENTER E di trasformare la città in un luogo più a misura d’uomo, più pulito e più divertente. Inoltre, il suo design a zero emissioni contribuisce all’obiettivo dichiarato da Yamaha di azzerare le emissioni di anidride carbonica entro il 2050*.
Propulsore silenzioso, compatto ed efficiente
Il nuovo propulsore compatto eAxle è composto da un motore sincrono a magneti permanenti interni (IPMSM) ad alto numero di giri raffreddato ad aria, da un’unità di controllo del motore (MCU) e dall'ingranaggio riduttore primario. Per ottenere il massimo dell'efficienza e della stabilità, l'unità è raffreddata ad aria ed è montata rigidamente sul telaio dello XENTER E. Questo propulsore centralizza la massa e riduce significativamente il peso non sospeso dello scooter, facilitando la manovrabilità e la maneggevolezza.
I motori elettrici sono noti per l'erogazione istantanea di prestazioni fluide e il nuovo XENTER E produce una forte potenza massima di 7,5 kW a 3500 giri/min con una coppia massima di 33,3 Nm a 500 giri/min, regalando a questo nuovo scooter a ruote alte un'accelerazione unica. La trasmissione alla ruota posteriore avviene tramite cinghia, garantendo un'esperienza di guida estremamente fluida, silenziosa e rilassante.
Batteria agli ioni di litio con autonomia di 108 km
La batteria a “L” è fissata centralmente nel telaio; in più, la sua speciale forma e la posizione studiata con attenzione garantiscono il massimo spazio sotto la sella e un’area della pedana ampia, piatta e bassa. Concentrando la massa vicino al pilota, la posizione della batteria contribuisce all’eccellente stabilità e alla facilità di manovra dello XENTER E, rendendolo uno scooter ideale per le strade cittadine congestionate e impegnative.
La compatta batteria agli ioni di litio da 3,5 kWh ad alta capacità alimenta la nuova unità di trasmissione eAxle e garantisce prestazioni equivalenti a quelle di uno scooter da 125 cc, con un'autonomia di 108 km con una carica completa (in modalità WMTC1 con una temperatura della batteria di 25°C). XENTER E è quindi perfettamente in grado di gestire i tragitti urbani quotidiani.
La batteria è prodotta secondo gli standard IP67 che garantiscono una protezione efficace da acqua e polvere per un funzionamento affidabile durante tutto l’anno ed è racchiusa in uno speciale involucro robusto per proteggerla dagli urti contro dossi, marciapiedi e altri ostacoli. Il sistema di gestione della batteria (BMS) monitora e gestisce attentamente le condizioni della batteria, le condizioni della batteria, tra cui tensione, corrente e temperatura.
Caricabatterie integrato facile da usare
Con un'autonomia di 108 km, questo nuovo scooter elettrico per la mobilità urbana è in grado di gestire la maggior parte dei tragitti giornalieri di andata e ritorno. Quando è il momento di ricaricare la batteria, il sistema integrato facilita l'intero processo. Il vano laterale dedicato ospita una porta compatibile con le colonnine di ricarica pubbliche di tipo 2 (CA) per le automobili. Inoltre, lo XENTER E può anche essere ricaricato da una presa domestica utilizzando il cavo dedicato.
Con una potenza di 800 W, il caricatore integrato può caricare completamente la batteria dallo 0% al 100% in 5,5 ore, con una temperatura della batteria di 25 °C e una tensione di 200 V. Grazie al design senza ventole del caricabatterie, l'intero processo è estremamente silenzioso, in modo da caricare lo XENTER E senza disturbare nessuno nelle vicinanze.
** Consultare il Manuale del proprietario per le precauzioni relative all’uso delle prese elettriche domestiche per la ricarica.
Praticità quotidiana con uno stile sofisticato e moderno
Il nuovo XENTER E elettrico offre a chi si sposta in città elevati livelli di praticità quotidiana, abbinati a una gamma di caratteristiche avanzate che lo rendono un modello molto attraente ed efficiente. Il grande vano sottosella è uno spazio ideale per trasportare oggetti personali o generi alimentari ed è progettato per ospitare un casco integrale, a seconda delle dimensioni e della forma.
Il nuovo telaio e le ruote alte, insieme all'area della pedana piatta e alla posizione di guida eretta, offrono una sensazione di grande stabilità e sicurezza di guida a ogni viaggio, soprattutto sulle superfici irregolari della città, sulle strade con i ciottoli o i binari del tram, rendendo lo XENTER E il mezzo ideale per i pendolari che apprezzano comfort, stile e praticità, abbinati a una forte accelerazione. Con un design snello ed elegante e finiture ricercate, questo nuovo scooter elettrico Yamaha è pronto per tutti quelli che vogliono migliorare la propria giornata.
Nuovo design del telaio
La nuova configurazione leggera del robusto telaio “underbone” posiziona la batteria e il propulsore in una posizione bassa e centrale per ottenere una centralizzazione delle masse ottimale. Questo non solo garantisce una guida leggera e maneggevole, ma permette anche di avere una pedana ampia e piatta che consente di scegliere la posizione di guida più comoda, oltre a facilitare l’accesso.
Ruote da 16”
Le ruote da 16” dello XENTER E scorrono efficacemente sulle superfici irregolari, offrendo una guida più fluida e sicura. Il piacere di guida è esaltato dalle sospensioni che offrono 100 mm di escursione della ruota anteriore e 97 mm della ruota posteriore. Gli pneumatici 100/80-16 della ruota anteriore e 120/80-16 della ruota posteriore offrono maneggevolezza e comfort di guida.
A differenza di quanto avviene negli scooter a benzina che integrano il sistema di trasmissione con il forcellone, l'unità di trasmissione elettrica dello XENTER E è montata sul telaio, consentendo l'installazione di un forcellone di tipo motociclistico. Oltre a ottenere un peso fisso inferiore per migliorare la qualità della guida, il nuovo forcellone conferisce una sensazione più pulita e leggera all'estremità posteriore dello scooter.
Freni a disco da 245 mm con frenata rigenerativa
Per una frenata fluida ed efficace, lo XENTER E è dotato di freni a disco anteriori e posteriori da 245 mm, entrambi con ABS per una frenata sicura su superfici sdrucciolevoli o scivolose. Il sistema di frenata rigenerativa si adatta a ogni modalità di guida e offre una frenata naturale e controllabile, progettata per essere simile al freno motore degli scooter a benzina tradizionali.
Posizione di guida naturale
La combinazione delle ruote da 16” con un telaio dal passo di 1.485 mm e con la batteria e il propulsore posizionati centralmente ha permesso ai progettisti Yamaha di creare una posizione di guida spaziosa con ampia pedana adatta a persone di diverse taglie e corporature.
L’altezza e la larghezza del manubrio, così come la distanza dalla sella, alta soli 790 mm, sono state accuratamente studiate per offrire una posizione di guida naturale che assicura anche un’ottima visibilità sulla strada. Inoltre, l’ampio angolo di sterzata garantisce maneggevolezza e facilità di svolta nelle strade trafficate.
Ampio vano sottosella
La scelta di una batteria a forma di "L" ha consentito di creare più spazio sotto la sella, ideale per riporre un casco integrale, compatibilmente con dimensioni e forma. È anche il luogo ideale per trasportare provviste o oggetti personali. Inoltre, nella parte anteriore è presente un piccolo spazio di carico che ospita un pratico caricabatterie USB di tipo C, mentre all’altezza delle ginocchia del pilota è disponibile un gancio pieghevole per il trasporto delle borse.
Elegante display TFT con navigazione "turn-by-turn" con app Yamaha Motor On
Il display digitale TFT da 5" dello XENTER E utilizza un layout chiaro e simmetrico per mostrare al pilota le informazioni chiave in un formato facilmente leggibile con la modalità giorno o notte selezionabile. Il tachimetro è posizionato al centro, con le icone di connessione allo smartphone sulla sinistra. Sul lato destro sono visualizzati la potenza della batteria, il livello di carica residua e lo stato della ricarica rigenerativa per tenere il conducente informato. Inoltre, per una guida più coinvolgente, è presente un indicatore di potenza con una lancetta che riflette accelerazione e decelerazione.
Con il collegamento all'app Yamaha Motor On, i proprietari dello XENTER E possono facilmente accedere a tutta una serie di funzionalità utili, tra cui la navigazione "turnby-turn", lo stato della batteria, le informazioni sul programma di manutenzione e la posizione del parcheggio, oltre a una moltitudine di dati di guida, informazioni sui viaggi e altro ancora.
Tre modalità di guida
Il pilota dello XENTER E può scegliere tra tre modalità in base al proprio stile, alle condizioni della strada e al traffico. La modalità "S" garantisce l'accelerazione più rapida per una sensazione di guida più sportiva, la modalità "T" assicura prestazioni elevate con una risposta dell'acceleratore più fluida, mentre la modalità "E" limita leggermente accelerazione e velocità massima per ottimizzare l'autonomia.
Altri dispositivi elettronici includono un sistema di controllo trazione per aumentare la sicurezza su superfici bagnate o sdrucciolevoli e il sensore di posizione dell'acceleratore (APSG) che incrementa progressivamente la resistenza della manopola, offrendo al pilota un feedback e un controllo più precisi.
Funzione di retromarcia per un parcheggio più facile
Un altro vantaggio del propulsore elettrico è la funzione di retromarcia. Premendo contemporaneamente il pulsante REVERSE sul manubrio sinistro e il pulsante MODE sul manubrio destro, lo XENTER E procede in retromarcia a velocità ridotta, senza necessità di usare l'acceleratore. In questo modo sarà possibile effettuare manovre in spazi ristretti con entrambi i piedi a terra.
Progettato per integrare facilmente gli accessori
Concepito per le esigenze di chi si sposta in città, lo XENTER E è progettato per rendere semplice e veloce il montaggio degli accessori originali Yamaha, come parabrezza alto, bauletto, coprigambe e supporto per smartphone.
Colori raffinati ed eleganti
Specifiche di fascia alta, stile dinamico e tecnologia EV di nuova generazione posizionano lo XENTER E in prima fila nel settore della mobilità urbana elettrica con ruote alte. Per sottolineare il suo status di modello premium, Yamaha lancerà questo nuovo scooter elettrico moderno con il colore Platinum Silver con accenti acqua, per un design elegante e raffinato.
Lo XENTER E sarà disponibile anche nel colore Midnight Black con accenti color acqua, trasmettendo la sua esclusività e valorizzando la finitura di alta qualità.
Caratteristiche principali dello XENTER E
Disponibilità
Lo XENTER E sarà disponibile a partire dalla primavera 2027.
YOU Charge: la soluzione Yamaha Motor per un accesso rapido e pratico alla ricarica pubblica
Il lancio di XENTER E segna anche l'introduzione di YOU Charge, la soluzione Yamaha per ricaricare gli scooter elettrici nelle stazioni di ricarica pubbliche. In collaborazione con i principali gestori nazionali, YOU Charge offre una fitta rete di punti di ricarica, opzioni di abbonamento flessibili e prezzi competitivi. L'abbonamento YOU Charge può essere ottenuto tramite concessionario Yamaha ufficiale, dopodiché è possibile attivare immediatamente il pass di ricarica per caricare il nuovo XENTER E.
I servizi YOU Charge di Yamaha saranno lanciati in alcuni mercati all'inizio del 2027, e saranno successivamente estesi ad altri mercati europei nel corso dell’anno.
Accessori originali Yamaha
La gamma di accessori originali Yamaha offre ai proprietari di XENTER E la possibilità di personalizzare il proprio scooter in base alle esigenze individuali. Ogni accessorio è stato sviluppato per essere facilmente installabile e offrire il massimo livello di funzionalità e comodità, permettendo agli utenti di migliorare la protezione dalle intemperie, la capacità di carico e l’estetica del proprio scooter.
È possibile scegliere tra una vasta gamma di accessori originali di qualità che rendono questo scooter urbano ancora più confortevole e pratico in ogni spostamento in città. Per una maggiore protezione dal vento e dalle intemperie, la gamma include un parabrezza alto, un coprigambe e dei paramani. Inoltre, per mantenere la carrozzeria in buone condizioni è disponibile un pratico kit antigraffio. Per chi desidera un maggiore spazio per i bagagli, è possibile montare il bauletto da 34 litri e la borsa da console.