Yamaha Motor torna nel segmento dei modelli per la mobilità urbana a ruote alte

È possibile scegliere tra una vasta gamma di accessori originali di qualità che rendono questo scooter urbano ancora più confortevole e pratico in ogni spostamento in città. Per una maggiore protezione dal vento e dalle intemperie, la gamma include un parabrezza alto, un coprigambe e dei paramani. Inoltre, per mantenere la carrozzeria in buone condizioni è disponibile un pratico kit antigraffio. Per chi desidera un maggiore spazio per i bagagli, è possibile montare il bauletto da 34 litri e la borsa da console.