Honda presenta la nuova gamma Africa Twin 2027: più potenza, radar e la versione Enduro Sports

Per il 2027 Honda presenta una famiglia Africa Twin completamente rinnovata, articolata su tre modelli decisamente differenti tra loro e sviluppata per soddisfare una platea ancora più ampia di appassionati dell'avventura. Accanto all'evoluzione delle CRF1150L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports debutta la nuova Africa Twin Enduro Sports, la più specialistica e orientata al fuoristrada mai realizzata.