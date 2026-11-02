Honda presenta la nuova gamma Africa Twin 2027: più potenza, radar e la versione Enduro Sports

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La grande novità è l'inedita Enduro Sports, versione ultra-specialistica da fuoristrada alleggerita di 9 kg e con sospensioni a escursione maggiorata
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Per il 2027 Honda presenta una famiglia Africa Twin completamente rinnovata, articolata su tre modelli decisamente differenti tra loro e sviluppata per soddisfare una platea ancora più ampia di appassionati dell'avventura. Accanto all'evoluzione delle CRF1150L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports debutta la nuova Africa Twin Enduro Sports, la più specialistica e orientata al fuoristrada mai realizzata.
Gli aggiornamenti rispondono direttamente alle richieste raccolte da migliaia di clienti dell’ammiraglia Adventure. Tutte le versioni beneficiano di un importante aggiornamento del bicilindrico parallelo che raggiunge i 1.131 cc, che offre il 16,5% (+17 CV) di potenza massima in più, quasi il 7% (+7 Nm) di coppia aggiuntiva e una migliore risposta ai medi regimi.
Un nuovo telaio, un forcellone alleggerito, una posizione di guida rivista, un baricentro più basso e le sospensioni semi-attive a controllo elettronico Showa EERA™ di serie rendono la nuova Africa Twin ancora più precisa, reattiva e intuitiva.
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Anche comfort e praticità fanno un passo avanti grazie alla connettività wireless per smartphone, al sistema Smart Key e al nuovo display touchscreen da 7 pollici gestito attraverso una plancia comandi completamente riprogettata.
La versione Adventure Sports introduce inoltre Honda SENSING RIDE, il nuovo sistema radar Honda che integra funzioni avanzate di assistenza alla guida. Il sistema lavora in perfetta sintonia con l'esclusivo cambio a doppia frizione DCT ed è affiancato da ulteriori evoluzioni elettroniche quali il Vehicle Hold Control e l’Electronic Controlled Combined ABS.
La nuova CRF1150L Africa Twin Enduro Sports, invece, stabilisce un nuovo riferimento per l'utilizzo in fuoristrada delle maxienduro, grazie a sovrastrutture compatte ispirate al mondo rally che la fanno scendere di 9 kg rispetto alle altre versioni, parafango anteriore alto, ergonomia dedicata, nuova sella, maggiore luce a terra, escursioni delle sospensioni maggiorate e riding mode specifici per l'off-road.
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