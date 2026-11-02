Brembo presenta a EICMA 2026 la sua prima Lifestyle Collection

© brembogroup.com
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"Our Energy. Our Style": Brembo porta la propria energia nel mondo lifestyle con la prima Brembo Lifestyle Collection, una nuova proposta che traduce i codici identitari del brand in un nuovo linguaggio contemporaneo caratterizzato da design, materiali ricercati e fashion.
La collezione nasce per dialogare con una community contemporanea che condivide curiosità, attenzione al design e desiderio di esplorare nuove forme di espressione. Presentata a EICMA 2026, la collezione comprende sette capi e accessori e sarà disponibile, a partire dal 3 novembre sull’e-commerce ufficiale brembocollections.com e, dal 3 all’8 novembre, presso il pop-up store Brembo, Hall 5 – Stand O71.
"La precisione è da sempre parte dell’identità Brembo" ha dichiarato Mauro Piccoli, Direttore Marketing Brembo. "Obsessed by Details, il principio creativo della collezione, trasferisce questa attitudine nel lifestyle, trasformandola in un vero codice distintivo. Materiali, proporzioni, grafiche e finiture sono studiati con cura, mentre elementi dell’heritage Brembo vengono reinterpretati in chiave contemporanea attraverso il linguaggio della moda. La performance diventa così qualcosa da indossare: non solo un’attitudine, ma una forma di espressione personale".
Dopo Colors of Speed, la capsule presentata al Gran Premio d’Italia di Formula 1, Brembo prosegue il proprio percorso nel lifestyle con una collezione caratterizzata da linee essenziali, materiali ricercati e volumi contemporanei, arricchita da dettagli che reinterpretano l’universo della performance.
Tra urban tecnico e gorpcore-luxe, il risultato è un’estetica attuale e distintiva, rivolta a una generazione che vive moda, design e cultura contemporanea come parti dello stesso linguaggio.
SETTE ESPRESSIONI DELL’UNIVERSO BREMBO
T-shirt, felpe, overshirt, cappellino, gilet e zaino compongono un guardaroba contemporaneo in cui funzionalità, comfort e identità estetica convivono con i codici visivi dell’universo Brembo.
Tra i protagonisti, la Caliper Tee trasforma l’iconica pinza Brembo in un segno grafico essenziale, declinato su tre varianti colore, grigio, bianco e verde. La Embro Hoodie e la Crewneck Speed rileggono l’heritage Racing attraverso silhouette contemporanee e richiami alla velocità, mentre la Overshirt introduce un’attitudine più sofisticata e versatile. A completare la proposta, Seamless Cap, Gilet e Zaino monospalla esplorano un’estetica più tecnica e urbana, pensata per accompagnare il quotidiano.
Il riferimento a Brembo è sempre presente, ma mai urlato. Il brand si trasforma in segno, dettaglio, texture e forma, lasciando che sia il prodotto a esprimerne l’identità.
BREMBO, OLTRE LA PERFORMANCE
Con la Lifestyle Collection, performance, innovazione, design e cultura del dettaglio escono dal loro territorio d’origine per entrare nella dimensione quotidiana. È un’evoluzione naturale dell’identità Brembo: dalla tecnologia che equipaggia auto e moto allo stile che accompagna chi le vive. La cultura della precisione diventa così qualcosa da indossare, interpretare e personalizzare, sulla base dei propri gusti.
La Brembo Lifestyle Collection sarà disponibile presso il pop-up store Brembo a EICMA 2026, Hall 5 – Stand O71, e sull’e-commerce ufficiale brembocollections.com, a partire dal 3 novembre.