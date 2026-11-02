Brembo presenta a EICMA 2026 la sua prima Lifestyle Collection

Tra i protagonisti, la Caliper Tee trasforma l’iconica pinza Brembo in un segno grafico essenziale, declinato su tre varianti colore, grigio, bianco e verde. La Embro Hoodie e la Crewneck Speed rileggono l’heritage Racing attraverso silhouette contemporanee e richiami alla velocità, mentre la Overshirt introduce un’attitudine più sofisticata e versatile. A completare la proposta, Seamless Cap, Gilet e Zaino monospalla esplorano un’estetica più tecnica e urbana, pensata per accompagnare il quotidiano.