Brembo porta Hyction™ a EICMA 2026: la tecnologia che evolve tra strada e pista

© brembogroup.com
© brembogroup.com
Con un peso di appena 1,375 kg, riduce l'inerzia fino al 40% rispetto all'acciaio, garantendo massima agilità, ventilazione e stabilità termica sia in strada che in pista
© brembogroup.com
© brembogroup.com
In esposizione a EICMA 2026, il disco freno Brembo Hyction™ rappresenta una nuova interpretazione del rapporto tra strada e competizione. Già introdotto sulla Ducati Superleggera V4 Centenario e destinato a debuttare nel FIM Superbike World Championship dal 2027, Brembo Hyction™ dimostra come una stessa tecnologia possa evolvere attraverso il dialogo continuo tra applicazioni stradali ad alte prestazioni e Motorsport. Dalla strada alla pista, due mondi diversi ma accomunati dalla stessa ricerca di controllo, affidabilità e prestazioni.
Il disco Brembo Hyction™ rappresenta una nuova frontiera della frenata ad alte prestazioni. Derivato dalla tecnologia CCM-R impiegata sulle hypercar, il materiale composito in carbonio-ceramico garantisce elevata stabilità termica, costanza di rendimento e precisione di controllo anche nelle condizioni più severe.
Con un peso di soli 1,375 kg, Hyction™ consente una riduzione di 450 grammi per disco e una diminuzione dell'inerzia fino al 40% rispetto a un disco in acciaio per superbike stradali. La struttura con 132 fori di ventilazione e la nuova campana in alluminio migliorano inoltre la dissipazione del calore, la reattività e la precisione di guida.
Il debutto stradale è stato sulla Ducati Superleggera V4 Centenario, dove Hyction™ ha portato i vantaggi del carbonio-ceramico in termini di leggerezza, precisione di guida e costanza della frenata. La riduzione delle masse non sospese e dell'inerzia ha migliorato agilità e controllo, anche nelle condizioni più impegnative.
Dal 2027, Hyction™ debutterà anche nel WorldSBK, introducendo per la prima volta il carbonio-ceramico nel campionato. Le stesse caratteristiche che ne definiscono il valore su strada, come stabilità termica, precisione e costanza della prestazione, diventano un vantaggio determinante anche in gara.
È proprio nel dialogo tra strada e competizione che Hyction™ continua a evolversi. L'esperienza acquisita sulle moto stradali più esclusive e il confronto con le esigenze del WorldSBK contribuiscono insieme allo sviluppo di una tecnologia sempre più avanzata in termini di prestazioni, affidabilità e controllo.
Con Hyction™, Brembo rende ancora più concreto il legame tra strada e pista. Non due percorsi separati, ma un unico ciclo di sviluppo in cui conoscenze, dati ed esperienza si alimentano reciprocamente. La strada offre il primo banco di applicazione per una tecnologia innovativa; la competizione la porta al limite, ne accelera la maturazione e ne apre nuove possibilità di sviluppo.