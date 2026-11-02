Brembo porta Hyction™ a EICMA 2026: la tecnologia che evolve tra strada e pista

Il debutto stradale è stato sulla Ducati Superleggera V4 Centenario, dove Hyction™ ha portato i vantaggi del carbonio-ceramico in termini di leggerezza, precisione di guida e costanza della frenata. La riduzione delle masse non sospese e dell'inerzia ha migliorato agilità e controllo, anche nelle condizioni più impegnative.